הרשויות באוסטרליה הגישו כתב אישום נגד צעיר בן 19 בחשד לאיומים ברצח כלפי נשיא המדינה יצחק הרצוג, לקראת ביקורו הצפוי בשבוע הבא במדינה. כך דווח הלילה (חמישי) בתקשורת המקומית. לפי הדיווחים, האיומים פורסמו ברשתות החברתיות והובילו לפתיחת חקירה פלילית.

המשטרה האוסטרלית נמנעה מלציין את שמו של הרצוג כיעד לאיומים, והסתפקה בהגדרה של "ראש מדינה זר ואישיות מוגנת בינלאומית", אולם כלי התקשורת במדינה הבהירו כי מדובר בנשיא המדינה. לפי אחד הדיווחים, החשוד איים גם על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

במהלך חיפוש שנערך בביתו של הנאשם נתפסו טלפון נייד וציוד לייצור או לשימוש בסמים. העבירה המיוחסת לו נושאת עונש מרבי של עד עשר שנות מאסר. המשטרה סירבה לאפשר את שחרורו בערבות, והוא צפוי להופיע בהמשך היום בפני בית משפט בסידני.

הרצוג צפוי להגיע ביום ראשון לביקור בן חמישה ימים באוסטרליה, כאורחו של ראש הממשלה אנתוני אלבניזי. הביקור מתקיים בעקבות הפיגוע בחוף בונדיי בחודש דצמבר האחרון, שבו נרצחו 15 בני אדם במהלך חגיגות חנוכה, ובמהלכו צפוי הנשיא להיפגש עם ניצולי הטבח ועם בני משפחות הנרצחים.

הביקור מעורר התנגדות מצד קבוצות פרו-פלסטיניות באוסטרליה, והפגנות מתוכננות במספר ערים מרכזיות.

סגן ראש ממשלת אוסטרליה, ריצ'רד מרלס, התייחס לסידורי האבטחה והבהיר כי הרצוג יקבל אבטחה בהתאם לנוהל המקובל למנהיגים זרים. "הוא יהיה אורח רצוי ומכובד", הדגיש מרלס בשיחה עם רשת ABC האוסטרלית.