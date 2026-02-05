תעודת הוקרה מיוחדת הוענקה בהפתעה לנחמה אורבך, אלמנתו של רס"ן (במיל') איתן אורבך ז"ל, שנהרג בעת מילוי תפקידו כמ"פ הגמ"ר החוות בבקעת הירדן.

התעודה הוענקה לה במהלך הופעתו של האמן אביחי הולנדר, שהתקיימה במסגרת כנס מנהלי המגזר הדתי של משרד אשחר&more באילת, בהשתתפות מאות בכירי ומנהלי המגזר.

את התעודה לנחמה אורבך העניק מנכ"ל משרד המורשת איתי גרנק, שהיה חבר של איתן וסיפר על הרגעים המשותפים שהיו להם ביחד. "במקום שבו תחרוש המחרשה היהודית שם יעבור גבולנו" נכתב בתעודת ההוקרה. "זוכרים ומוקירים את מסירותו של יקירנו איתן אורבך ז"ל במפעל החוות בבקעה, עם חיוך גדול וללא הפסקה, מתוך חיבור והזדהות עמוקה עם הדרך והמטרות בבנייה של ארץ ישראל וברוחה".

הולנדר ביצע בהופעה את השיר 'שיר העמק', אותו הקדישה נחמה לבעלה איתן בהלוויה, ולאחר הביצוע הוענקה לאורבך התעודה. "הכרתי אדם מאוד מיוחד, שמו הוא איתן אורבך", סיפר הולנדר במהלך ההופעה. "קראתי היום במטוס לפה את ההספד של אישתו, נחמה אורבך, וההספד מתחיל בשיר שנקרא שיר העמק. לא הכרתי את השיר הזה, ולמדתי אותו היום לכבוד האירוע הזה. למדתי על איתן, על פועלו, על האיש שהיה ולהבין מה הוא היה בשבילך".