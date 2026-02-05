שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש"י סיכלו רשת ריגול שפעלה בשירות המודיעין האיראני בלב ישראל.

שני אזרחים ישראלים, תושבי אזור ירושלים בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו במהלך חודש ינואר האחרון בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות חמורות תוך קיום קשר רציף עם גורמים עוינים.

מחקירת השב"כ והמשטרה עולה כי במהלך החודשים האחרונים עמדו השניים בקשר עם גורמי מודיעין איראנים. הנאשמים ביצעו שורה של משימות ביטחוניות שונות, תוך שהם מבינים היטב כי מפעילהם הם גורמים איראנים.

עבור פעילותם והמשימות שביצעו, קיבלו השניים תגמול כספי שהועבר אליהם באמצעות "ארנקים דיגיטליים" (מטבעות קריפטוגרפיים).

עם סיומה של החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה פרקליטות מחוז ירושלים הצהרת תובע נגד השניים לבית משפט השלום בעיר. בשל חומרת הפרשה, חל עדיין צו איסור פרסום על פרטים נוספים מהחקירה.

גורמי הביטחון מדגישים כי מקרה זה מצטרף לשורת מקרים שנחשפו לאחרונה, המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של המודיעין האיראני וגורמי טרור לגייס אזרחים ישראלים לטובת משימות הפוגעות בביטחון המדינה. "פעולות אלו מהוות עבירה חמורה על החוק ומסכנות את ביטחון המדינה ואזרחיה", נמסר בהודעה המשותפת.