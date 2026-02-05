הענקת מגן "הספרא והסייפא" ללא קרדיט

ראשי ומנהלי ישיבות ההסדר העניקו לשר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', את מגן "הספרא והסייפא".

ההוקרה ניתנה במסגרת כנס המנהלים השנתי של הציבור הדתי לאומי שנערך באילת תחת הכותרת "בונים חוסן לאומי", לאות הערכה על ליוויו ותמיכתו האדוקים של השר במפעל ההסדר לאורך השנים וביתר שאת במהלך המלחמה.

במהלך פגישה שנערכה עם כ-25 מנהלי ישיבות, דנו המשתתפים באתגרי המלחמה המורכבים שעברו על המוסדות, שרבים מתלמידיהם צברו מאות ימי לחימה. המנהלים הודו לשר על פעילותו להגדיל את תקציב ישיבות ההסדר ל-50 מיליון שקלים - זינוק של כ-50% ביחס לשנים קודמות שאושר לאחרונה בוועדת הכספים.

לצד המגן, העניקו המנהלים לשר את הספר "מעשה בצדיק ואלונקה", המגולל את סיפור חייהם של חללי ישיבות ההסדר שנפלו בקרבות הגבורה במהלך המלחמה.

השר סמוטריץ' הודה למנהלים והדגיש את חשיבות המפעל: "אחרי למעלה משנתיים של מלחמה. עם ישראל כולו נחשף לגבורה של הלוחמים שיצאו מבתי המדרש של הציונות הדתית, לגבורה ולמחיר הכבד שבניה שילמו במלחמה בקרבות גבורה במהלך המלחמה. אנחנו אומרים בקול ברור: יש לנו תורה שלימה, מאירה ומחברת שנמצאת בבית המדרש ויוצאת ממנו לשדה הקרב. ישיבות ההסדר הם ההוכחה שניתן וצריך לשלב בין ספרא וסייפא. אני מחויב להמשך חיזוק ביסוס והגדלה של מפעל ישיבות ההסדר למען עם ישראל כולו".

אורי פינסקי, רמ"ט איגוד ישיבות ההסדר, הוסיף כי "הפגישה עם השר סמוטריץ' הייתה ביטוי לשותפות עמוקה ומתמשכת. בשם ראשי ומנהלי ישיבות ההסדר ביקשנו להודות לו על הליווי והעשייה העקבית לחיזוק מפעל ישיבות ההסדר, בשגרה וביתר שאת בתקופת המלחמה. החיזוק והתמיכה הבלתי מסויגים שהשר מעניק לאורך השנים לישיבות ההסדר מהווה נדבך מרכזי בבניית החוסן של החברה הישראלית כולה".