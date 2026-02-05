צעד נוסף בניסיון הפלסטיני לבסס ריבונות עצמאית: יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), קיבל היום (חמישי) לידיו את טיוטת החוקה הזמנית של "מדינת פלסטין".

המהלך, שהחל באוגוסט האחרון עם הסמכת ועדת מומחים, נועד להניח את התשתית המשפטית למעבר מהרשות הלאומית למבנה של מדינה.

החוקה החדשה מתבססת על מסמך הכרזת העצמאות הפלסטינית מ-1988 ומדגישה מספר עקרונות ליבה: זכות השיבה, עקרונות המשפט הבינלאומי, החלטות מוסדות האו"ם, האמנות הבינלאומיות לזכויות אדם וההסכמים שעליהם חתמו אש"ף או "מדינת פלסטין".

בכתב ההסמכה של אבו מאזן נכתב כי החוקה הזמנית תניח את היסודות למשטר דמוקרטי המבוסס על שלטון החוק, הפרדת רשויות, כיבוד זכויות וחירויות כלליות והגנה עליהן.

עם קבלת המסמך, כינה אבו מאזן את השנה הנוכחית, 2026, כ"שנת הדמוקרטיה". לפי הצהרתו, במהלך השנה אמורות להתקיים בחירות רחבות היקף: בחירות למועצה הלאומית הפלסטינית (הפרלמנט של אש"ף) ב"פלסטין" ובתפוצות, בחירות לרשויות המקומיות וכן להיערך הוועידה השמינית של תנועת פתח.

הוא הנחה להעביר את טיוטת החוקה הזמנית של "מדינת פלסטין" לעיון חברי הוועד הפועל של אש"ף, ולאחר מכן לפרסמה לציבור לשם קבלת הערות והצעות לתיקונים.

המהלך החוקתי אינו מקרי ותזמונו קשור ישירות ללחץ הבינלאומי המסיבי המופעל על רמאללה. ארה"ב ומדינות אירופה דורשות מהרשות לבצע רפורמה מוסדית עמוקה כתנאי מוקדם לשילובה בניהול רצועת עזה ובהסדרים מדיניים עתידיים בתום המלחמה.