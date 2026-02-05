נערים ממזרח ירושלים ביזו את דגל ישראל דוברות המשטרה משטרת ירושלים עצרה הבוקר (חמישי) שני נערים ממזרח העיר, בחשד שביזו את דגל המדינה ותיעדו את המעשה לצורך פרסומו ברשת החברתית "טיקטוק". האירוע התרחש במהלך השבוע האחרון בקרבת שער יפו בעיר העתיקה. שני הנערים נצפו כשהם תולשים את דגל ישראל ומבזים אותו, תוך שהם מצלמים סרטון במטרה להפיצו ולהתגאות במעשה ברשת. עוד באותו נושא: בעקבות פניית הורים שכולים - התוכנית נעצרה

אסון בירושלים: אברך בן 41 נפטר בשנתו חוקרי מרחב דוד במחוז ירושלים פתחו בפעילות חקירתית מהירה לאיתור החשודים. הבוקר, כאמור, אותרה זהותם של השניים - בני 15 ו-16, תושבי מזרח ירושלים - והם נעצרו והובאו לחקירה. עם סיום חקירתם, הובאו השניים בפני בית משפט השלום בירושלים. בסיום הדיון הוחלט לשחררם בתנאים מגבילים, הכוללים בין היתר הרחקה מהאזור שבו בוצע המעשה.

