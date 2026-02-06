צה"ל תקף הלילה (שישי) באופן ממוקד תשתית טרור ברצועת עזה. כך נמסר מדובר צה"ל.

לפי ההודעה, התקיפה היא בתגובה להפרת הפסקת האש אתמול על ידי מחבלים שירו לעבר כוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים לכוחותינו.

"ירי המחבלים מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש", הודגש.

אתמול (חמישי) זיהו כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 הפועלים בדרום רצועת עזה מחבל במרחב הקו הצהוב שהתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו וחיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

ביום רביעי תקפו צה"ל ושב"כ במרחב שאטי, וחיסלו את המחבל מחמד עצאם חסן הביל, ראש חולייה מארגון הטרור חמאס, שרצח באכזריות את התצפיתנית, רב"ט נועה מרציאנו ז"ל בשבי חמאס. נועה נחטפה ממחנה נחל עוז בטבח הרצחני של ארגון הטרור ב-7 באוקטובר.

חיסולו של המחבל התאפשר בין היתר בזכות איסוף מידע מודיעיני שבוצע על ידי אוגדת עזה (143), אליה השתייכה נועה מרציאנו ז"ל.