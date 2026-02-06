עימות חזיתי וקולני נרשם אמש (חמישי) בין פעיל הימין מרדכי דוד לבין איש יחסי הציבור רני רהב.

דוד ארב לרהב בזמן שסעד במסעדה, תיעד אותו במכשיר הטלפון שלו והטיח בו מילים קשות לעיני הסועדים ההמומים.

בסרטון נראה דוד כשהוא ניגש לשולחנו של רהב ומטיח בו: "האוטו שלך חסום, חזיר בר מהלך, אני חוסם לך אותו". רהב, שנראה מופתע והמום מהסיטואציה, הזעיק את כוחות המשטרה למקום.

זמן קצר לאחר התקרית, פרסם רהב תגובה חריפה ברשתות החברתיות, בה טען כי המשטרה הגיעה למקום ולקחה את דוד לחקירה.

"הפושע מרדכי דוד הגיע להפריע לי בארוחת ערב, הזמנתי מייד את המשטרה וזו לקחה אותו לאן שצריך!", כתב רהב. "אסור לשכוח אנו מדינת חוק וסדר! פושעים עלובי נפש לא ינסו להפחיד את הציבור".

רהב לא עצר שם והפנה אצבע מאשימה לעבר הדרג הפוליטי: "בפעם הבאה ששר בממשלה או חבר כנסת יתמוך בפושע מרדכי דוד, העם יעלה על ביתו של התומך ויסביר לו שבמדינת חוק המחוקק או השר לא יכול להתחבק ולתמוך בפושע".

בסיום דבריו תקף ישירות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "לך שר המשטרה בן גביר אומר, הציבור לא מטומטם והוא לא יתן לך להפוך את ישראל למדינת פשע, תתבייש לך".