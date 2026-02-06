מבצע סיכול נרחב ביהודה ושומרון דובר צה"ל

במסגרת המאמץ המתמשך לסיכול טרור, פעלו הלילה ובמהלך הימים האחרונים כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב ברחבי יהודה ושומרון.

הפעילות המבצעית הניבה את מעצרם של כ-60 מבוקשים ואת תפיסתם של כלי נשק רבים, תחמושת וציוד צבאי.

במרחב חטיבת עציון הרסו כוחות צה"ל בכפר חלחול את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע הרצחני בצומת הגוש ביולי 2025. בפיגוע נרצח שליו זבולוני, תושב קריית ארבע בן 22, שעבד כמאבטח.

במהלך הפעילות בעציון, שכללה למעלה מ-100 פעילויות התקפיות, נתפס נשק נוסף מסוג M16.

בגזרת חטיבת מנשה נעצרו 15 מבוקשים, ביניהם פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי. לפי גורמי ביטחון, העצורים היו מעורבים בייצור מטעני חבלה ובקידום פעולות טרור במרחב. הכוחות החרימו נשק M16, חלקי נשק רבים וציוד צבאי ששימש את פעילי הטרור.

בבנימין ובאפרים הכוחות ביצעו פשיטות ממוקדות בבית לקיא ובקלקיליה. במהלך המבצעים נעצרו סוחרי אמצעי לחימה ותוחקרו חשודים המזוהים עם תשתיות חמאס באזור.

בחברון ובכפרים הסמוכים נתפסו אקדח, תחמושת רבה וכספים בסכומים גבוהים שיועדו, על פי החשד, למימון פעולות טרור עתידיות. בכפר בורקא בשומרון נערך מבצע שבמהלכו תוחקרו עשרות חשודים ונתפסו חלקי נשק ודגלי חמאס.

בסך הכל, במהלך המבצע המרוכז נתפסו שישה כלי נשק חמים ועשרה נשקי איירסופט המשמשים לעיתים כנשק לאיומים או כבסיס להסבה לנשק חם.