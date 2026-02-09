20 שנה לאחר העקירה מגוש קטיף עלתה בכאן 11 הסדרה "התנתקות" שהכתה גלים ואיפשרה לרגע לחברה הישראלית כולה לגעת בפצע הפתוח של קיץ 2005.

לציון כ"ב בשבט יום גוש קטיף במערכת החינוך כינסו אנשי מרכז מורשת גוש קטיף בניצן, את הבמאי והיוצר לייזי שפירא ואת השחקן אוהד קנולר שמגלם את דמותו של תא"ל אבינועם לשיחה מרתקת עם יעל שבח.

במהלך השיחה חושף קנולר כאיש ימין, את חוסר החיבור שחש בזמנו למאבק למרות שהתנגד לעקירה וביקש לעמוד על הצורך לייצר חיבורים בקרב אנשי הימין האמוניים לימין החילוני. "הסצנה של הגלישה הייתה הרגע שהכי דיבר אליי, רגע שגרם לי לחשוב על החיים שהיו בגוש ונגדעו. היום אני יודע עד כמה חשוב שהנוער יהיה בתוכן ברשתות החברתיות בטיק טוק ואינסטגרם, כך שנדע לייצר אמפתיה זה לזה".

לצידו, הדגיש לייזי שפירא את החיבור המיוחד שיצר הקאסט לאירועים בפן הרגשי. "פעם אחרי פעם אנשים שהיו על הקאסט ותמכו בהתנתקות הגיעו למצב של בכי, הם חזרו ואמרו לא הכרנו כך את המתיישבים, לא הבנו את גודל השבר". לדבריו של שפירא, הסדרה הצליחה לגרד שכבה של ריחוק ולאפשר הצצה לכאב שהיה בימים ההם ושטרם נתרפא.

הפובליציסטית יעל שבח, שהובילה את השיח, הציפה לאורך המשדר מספר דילמות שעלו מתוך הסדרה. בין היתר שאלת צורת המאבק, גבולות השיח ו"האם בני הנוער הכתומים נהגו בתמימות או באחריות שמנעה מלחמת אחים?", גם בסוגייה של החיבור לאדמה ועבודת האדמה עד לרגע האחרון עלו שאלות. כאשר הנושא האמוני בקב"ה תופס חלק מרכזי ומתחבר לחיי השליחות והחלוציות שהיו מצפן לתושבי הגוש.

לקראת סיום ומתוך צפיה בסצנת עקירת המזוזה והקריעה בבגד אל מול הלקיחה של בגדי כלה, עלתה שוב שאלת הצמיחה מחדש, האמונה בדרך, השורשים הערכיים, חיי התורה כערך מוביל ועוד.

המשדר הופק ע"י מרכז קטיף בשיתוף ערוץ 7, לרגל כ"ב בשבט, יום גוש קטיף במערכות החינוך.

