קוקאין בתוך הקבר דוברות המשטרה

במסגרת פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי תחנת אשדוד, נעצרו שלושה חשודים לאחר שעל פי החשד חיללו קבר בבית העלמין בעיר.

במהלך האירוע, הסליקו החשודים בתוך הקבר כמות סמים גדולה: כ-600 גרם קוקאין ומאות כדורי MDMA.

החשודים הובאו לחקירה בתחנת המשטרה בעיר, ומעצרם הוארך מעת לעת. חקירת המשטרה התנהלה עד לגיבוש תשתית ראייתית, שבסיומה הועבר התיק לפרקליטות מחוז דרום (פלילי), שהגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי.

לצד כתב האישום, הוגשה גם בקשה למעצר של השלושה עד תום ההליכים וכן בקשה לחילוט רכוש שבבעלותם בשווי של כ-300 אלף שקלים.

מהמשטרה נמסר, "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה הן את הפגיעה החמורה בכבוד המת והן את עבירות הסמים והסחר בהם, הפוגעות בביטחון הציבור ובמרקם החיים התקין, ותמשיך לפעול בנחישות, ביוזמה ובמקצועיות נגד כל עבריין המבצע עבירות מסוג זה".