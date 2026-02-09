יממה לאחר שסרטון "הבהרה" שהעלה ינון מגל הצליח להרגיע מעט את הרוחות בציונות הדתית, מבהיר היום (שני) מגיש 'הפטריוטים' כי אין לו כל כוונה להתנצל על דבריו.

בציוץ חריף שפרסם, תקף מגל את אלו שפירשו את דבריו כחרטה, "איפה ראית בקשת סליחה? סליחה על מה?" תהה מגל בתגובה לעיתונאי אריאל כהנא ששיבח את בקשת הסליחה.

הסערה החלה בשידור תכנית 'הפטריוטים', במהלכה פנה מגל לציבור הדתי-לאומי ומתח ביקורת על הביקורת שהם מפנים כלפי החרדים בסוגיית הגיוס.

"אל תדברו על החרדים כשהבנות של הציונות הדתית לא עושות צבא וכשיש הסדרניקים שלא עושים צבא שלם, אל תדבר על החרדים", אמר אז מגל, ועורר גל של גינויים מצד משפחות שכולות, רבנים ופוליטיקאים מהמגזר.

בניסיון להרגיע את הרוחות, הבהיר אתמול מגל כי אינו מתנגד עקרונית למסלולי השירות הללו: "אני בעד ישיבות ההסדר ואין לי שום בעיה עם זה שנשים לא מתגייסות ועושות שירות לאומי".

עם זאת, הוא הסביר כי דבריו כוונו נגד קבוצה מסוימת בתוך המגזר: "בתוך הוויכוח על מגזר בתוך הציונות הדתית שבא כל הזמן לפלג את הגוש ובא בטענות אל החרדים, אמרתי - אם ככה באים בטענות לחרדים, אפשר לבוא גם בטענות לציונות הדתית על הדברים האלה".

העיתונאי אריאל כהנא כתב כי דבריו של מגל אתמול היוו "סוג של בקשת סליחה", והוסיף: "הרבה מאוד דתיים לאומיים יצאו נגד דברי הבלע של ינון מגל. בתגובה מגל 'הבהיר את עמדתו' ואמר שהוא מעריך אותם מאוד. יפה".

מגל, שכאמור לא אהב את הפרשנות לפיה ביקש סליחה, השיב לכהנא בזעם ובאופן ישיר: "תגיד, איפה ראית בקשת סליחה? סליחה על מה? על שאתה ובנט וחבריך למועדון הרקדנים הוצאתם את דברי מההקשר?"