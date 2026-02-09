הפרשן ד"ר גיא בכור פרסם מאמר ובו פירוט על מה שהוא מגדיר כ"צעדים היסטוריים" שאישר הקבינט המדיני-ביטחוני ביהודה ושומרון.

לדבריו, המהלכים, שקודמו על ידי שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, משנים מהיסוד את פני השליטה הישראלית באזור.

בכור, שנוהג לדבריו לחלק מחמאות באופן נדיר, שיבח בחום את תפקודם של השרים סמוטריץ' וכ"ץ: "שני השרים האלה הם כמו חלוצים בכדורגל, כל הזמן בועטים להישגים". לדבריו, סמוטריץ' "בולט מאוד גם כשר אוצר וגם כשר לענייני התיישבות במשרד הבטחון".

לסיכום, טוען בכור כי ההישגים הללו, בשילוב כהונת הנשיא טראמפ בבית הלבן, מחייבים את המשך כהונת הממשלה: "בזכותם הממשלה הזו חייבת להישאר עוד ארבע שנים, יש לנו משימות ציוניות ענקיות לפנינו, עם הנשיא טראמפ, ורשימת הישגי המלחמה מתארכת".

הוא סיכם את דבריו בהצהרה כי טבח השבעה באוקטובר שהתרחש בעוטף עזה "לא יקרה עוד", זאת על רקע חיזוק הריבונות והצעדים הדרסטיים ביהודה ושומרון.

אחת הבשורות הדרמטיות ביותר מישיבת הקבינט נוגעת למרשמי המקרקעין. בניגוד לנהוג בתוך הקו הירוק, המרשמים ביו"ש היו חסויים עד היום, דבר שעודד הונאות והקשה על רכישת קרקעות. הקבינט הורה על הסרת החיסיון ופרסום המרשמים, צעד שצפוי להוביל לשקיפות מלאה בניהול הקרקע.

בנוסף, בוטל רשמית החוק הירדני שאסר על מכירת קרקע ליהודים. עד כה, רכישת קרקע ביו"ש דרשה "היתר עסקה" מסורבל והתבצעה רק דרך חברות רשומות. מעתה, בוטלה הדרישה להיתר ובוטל האיסור על מכירה לזרים, מה שיאפשר ליהודים לרכוש קרקע ביו"ש בדיוק כפי שהם רוכשים בתל אביב או בירושלים.

לצד זאת, בוטלה הדרישה לרישיון עסקה מאת קמ"ט רישום מקרקעין, ובמקומה ייקבעו תנאי סף מקצועיים בלבד, מה שיוביל להסרת חסם משמעותי בשוק הנדל"ן המקומי.

החלטה היסטורית נוספת נוגעת ליישוב היהודי בחברון. לאחר שנים של "גרירת רגליים" מצד עיריית חברון הפלסטינית, הועברו סמכויות רישוי הבנייה ביישוב היהודי, במערת המכפלה ובמקומות הקדושים בעיר, ישירות לידי מוסדות התכנון של המנהל האזרחי.

המשמעות היא שלא יהיה עוד צורך ב"משיכת סמכויות" נקודתית בכל פעם שרוצים להנגיש את המערה או לבנות בעיר ליהודים, והליכי התכנון יהפכו ליעילים ועצמאיים. במקביל, הוחלט על הענקת סמכויות מוניציפאליות מלאות למנהלת חברון, שתוכל מעתה לטפל באופן ישיר בצרכי המתיישבים ובמניעת מפגעים, ללא תלות במנגנונים הפלסטיניים שעד היום דרשו פרוצדורה מורכבת ומתסכלת.

גם מתחם קבר רחל זוכה לשדרוג אזרחי במסגרת ההחלטה. בשל מיקומו בתוך השטח המוניציפאלי של בית לחם, המתחם סבל מחוסר במתן שירותים בסיסיים. כעת אישר הקבינט הקמת מנהלת מוניציפאלית ייעודית למתחם קבר רחל, שתהיה אחראית על ניקיון, פינוי אשפה, גינון ותחזוקה שוטפת.

במקביל, המדינה מעלה הילוך במלחמה על שטחי המורשת והסביבה: הוחלט להרחיב את פעולות הפיקוח והאכיפה גם לשטחי A ו-B בכל הנוגע לעבירות מים, פגיעה באתרי ארכיאולוגיה ומפגעים סביבתיים המזהמים את האזור כולו.

כמו כן, הקבינט אישר את חידוש הוועדה לרכישת קרקעות, מנגנון שחדל לפעול לפני כ-20 שנה. הוועדה תאפשר למדינה לבצע רכישות יזומות של קרקעות כדי להבטיח עתודות להתיישבות עתידי