אסף כהן, בן 30, תקליטן מוערך ואב לשני ילדים, נהרג הלילה (שני) בתאונת דרכים קשה שאירעה בכביש 4, סמוך למחלף בר אילן. כהן נפגע באורח אנוש ממונית שפגעה בו בזמן שרכב על אופנוע, ומותו נקבע מאוחר יותר בדרכו לבית החולים.

כהן נחשב לדמות מוכרת ואהובה באזור הקריות והצפון. הוא החל את דרכו בקריית מוצקין, שימח מאות זוגות בחתונות ואירועים, ואף ניהל בעבר מסעדה בקריית חיים.

לפני כחמש שנים עבר להתגורר בבאר יעקב, אך שמר על קשר עם קהל לקוחותיו בצפון, והמשיך לעבוד כתקליטן מבוקש.

לפי מד"א, התאונה אירעה בסביבות השעה 02:00 בלילה, ככל הנראה בדרכו חזרה לביתו לאחר יום עבודה. צוותי מד"א וזק"א שהגיעו למקום ניסו לבצע בו פעולות החייאה, אך בסופו של דבר נאלצו לקבוע את מותו.

אסף כהן ז"ל הותיר אחריו אישה ושני ילדים תאומים. נסיבות התאונה נחקרות על ידי המשטרה.

מזק"א נמסר כי מדובר בזירה קשה במיוחד: "מדובר ברוכב אופנוע בן 30 שנפגע בתאונת דרכים עם מונית. מותו נקבע בדרך לבית החולים ואנו פועלים במקום לשמירה על כבוד המת ולסיוע לבוחני התנועה".