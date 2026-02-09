פרסום ראשון: עשרות רבנים מהציונות הדתית ונציגי משפחות שכולות פרסמו היום (שני) מכתב תמיכה פומבי בממשלה על רקע המחלוקת הציבורית סביב חוק הגיוס.

לדבריהם, הניסיון להציג את החוק ככלי לפירוק המחנה הלאומי הוא "נפילה למלכודת מסוכנת".

בפתח המכתב נכתב: "בתקופה האחרונה גורמים בעלי אינטרס מנסים לסכסך בין ציבורים בישראל ובכלל זאת בין הציבור החרדי למחנה הלאומי. זה לא סוד, ישנם פערים אידיאולוגיים ואי הסכמות בנושא הגיוס בין זרמים שונים בתוך המחנה הלאומי. נמשיך לדון ולהתווכח, אך נעשה זאת כאחים אוהבים".

לדבריהם, "הניסיון לפרק את המחנה הלאומי ואת ממשלת הימין באמתלה של 'חוק הגיוס' היא נפילה למלכודת".

הם ציינו כי חוק הגיוס הוא חוק חיובי: "בכוחו של חוק הגיוס בנוסחו הנוכחי להביא גיוס של פי 3 חרדים לצה"ל באופן שיקל על משרתי המילואים ויחזק את צה"ל. ההסכמה החרדית לחוק היא הזדמנות היסטורית שאסור להחמיץ".

לסיום הכותבים מחזקים את הממשלה: "אנו מחזקים את ידי מנהיגי המחנה להמשיך ולהוביל את ממשלת הימין לעוד שנים רבות".

על המכתב חתומים שורת רבנים בולטים ובהם הרב איתן איזמן, נשיא מוסדות צביה; הרב יצחק בן שחר; הרב מרדכי גרינברג, נשיא ישיבת כרם ביבנה; הרב דוד חי הכהן, ראש ישיבת אורות התורה בת ים; הרב אורי כהן, ראש בית מדרש מרץ; הרב אליקים לבנון, רב השומרון ונשיא מוסדות אלון מורה.

עוד חתמו: הרב שבתאי סבתו, ראש קריית הישיבה מצפה יריחו; הרב אלי סדן, נשיא מוסדות בני דוד; הרב פרופ' יגאל שפרן, ראש מרכז מרחבים; הרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת שבי חברון; הרב שמעון בן ציון, ר"מ בישיבת מכון מאיר; הרב שלמה בנימין, ראש ישיבת לב לדעת שדרות; הרב אריאל בראלי, רב היישוב בית אל; הרב אהד אהרן ברוכי, ראש ישיבת ההסדר בית שאן; הרב חיים גנץ, ראש ישיבת מעלה אליהו; הרב אייל גריינר, ראש ישיבת טפחות ורמת ארבל.

מכתב הרבנים צילום: ללא קרדיט

בנוסף חתמו הרב דוד דודקביץ, רב היישוב יצהר וראש ישיבת רועה ישראל; הרב יהושע וואן דייק, ראש ישיבת איתמר; הרב נועם ולדמן, ראש ישיבת ניר קריית ארבע; הרב אהרן כהן, רב היישוב יקיר; הרב שמעון כהן, נשיא מוסדות בית מוריה; הרב אלישמע כהן, ראש ישיבת חומש; הרב אהרון כץ, ממלא מקום רב העיר רמת גן; הרב יגאל לוונשטין, ראש המכינה הקדם צבאית בעלי; הרב חגי לונדין, ראש ישיבת ההסדר חולון; הרב דניאל לונצר, רב היישוב איתמר; הרב יעקב לנזר, רב היישוב בני נצרים; הרב יצחק סבתו, ראש ישיבה גבוהה מצפה יריחו; הרב יהודה סדן, ראש ישיבה גבוהה בני דוד; הרב דוד פנדל, ראש ישיבת אפיקי דעת שדרות; הרב יאיר פרנק, רב היישוב עמיחי; הרב אבישי צוריה, ראש ישיבת עטרת כהנים; הרב יגאל קמינצקי, ראש מרכז תורה ומדינה; הרב יוסי רודריגז, ראש ישיבת אילת; הרב אברהם יצחק שוורץ, רב העיר קריית ארבע-חברון; הרב יהושע שפירא, נשיא ישיבת רמת גן; הרב דניאל שרשבסקי, רב היישוב רחלים; הרב דוד תורגמן, ראש ישיבת דימונה.

לצד הרבנים חתמו גם משפחות שכולות רבות, ובהן: הרב שלמה יוסף וייצן, אביו של עמיחי הי"ד; דני שטיינברג, אביו של יוני הי"ד; איציק בונצל, אביו של עמית הי"ד; בני ויזל, אביו של אלקנה הי"ד; הרב יורם אליהו, אביו של ידידיה הי"ד; יהושע שני, אביו של אורי מרדכי הי"ד; איציק פיטוסי, אביו של ישי הי"ד; הרב שלום שראל, אביו של בניה הי"ד; אליהו ליבמן, אביו של אליקים הי"ד; עופר גרינבאום, אביו של ישי הי"ד; יעקב ניצן, אביו של גלעד נחמיה הי"ד; הרב יהודה קליין, אביו של אלחנן אריאל קליין הי"ד.