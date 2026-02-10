בכיר אמריקני חזר והדגיש הלילה (שלישי) בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי הנשיא דונלד טראמפ מתנגד למהלך של החלת ריבונות ישראלית על יהודה ושומרון.

"אם האזור יישאר יציב, זה יתרום לביטחון ישראל ולמטרת הממשל לשמור על השלום באזור", אמר הגורם.

הדברים נאמרו ברקע אישור ההחלטות הנוגעות ליהודה ושומרון על ידי הקבינט. המהלכים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הביטחון ישראל כ"ץ, גובשו בהובלת מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, ונועדו להסיר חסמים בני עשרות שנים, לבטל חקיקה ירדנית מפלה ולאפשר פיתוח מואץ של ההתיישבות בשטח.

כבר בחודש ספטמבר האחרון השמיע טראמפ בקולו התנגדות להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון. "לא אאפשר לישראל לספח את יהודה ושומרון. זה לא יקרה", ענה טראמפ לשאלת כתבים בנושא.

לאחר מכן נשאל טראמפ אם שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על הנושא והשיב: "כן, אבל אני לא הולך לאפשר את זה, בין אם שוחחתי איתו ובין אם לא. שוחחתי, אבל אני לא אאפשר לישראל לספח את יהודה ושומרון. מספיק ודי. הגיע הזמן להפסיק עכשיו".

בתוך כך, גם בריטניה גינתה הלילה בחריפות את שורת ההחלטות שקיבל הקבינט המדיני-ביטחוני בנוגע ליהודה ושומרון, וקראה לממשלת ישראל לחזור בה מהמהלכים.

"כל ניסיון חד-צדדי לשנות את הגיאוגרפיה או הדמוגרפיה של פלסטין אינה מקובלת, ותעמוד בניגוד לדין הבינלאומי. אנו קוראים לישראל לחזור בה מההחלטות הללו באופן מיידי", נמסר.