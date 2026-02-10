תמונות לוויין ברזולוציה גבוהה שצולמו אתמול (שני) מעל איראן חושפות את צעדיה החריגים של המדינה במיגון אתר הגרעין באיספהאן, אחד הרגישים והמבוצרים במדינה.

מהתמונות עולה כי שלושת פתחי המנהרות המרכזיים באתר כוסו באדמה, צעד שמקשה על זיהויים וחוסם כמעט לחלוטין את הגישה אליהם. התמונות, שפורסמו באתר של המכון למדע וביטחון בינלאומי, מצביעות על כך שהפתחים הדרומיים ואלו שבמרכז האתר כוסו לחלוטין ואינם ניתנים לזיהוי.

כמו כן, פתח המנהרה הצפוני, שבו נמצאים אמצעי הכנה נוספים, מולא גם הוא באדמה. עוד צוין באתר כי לא נראתה פעילות של כלי רכב באזור הפתחים.

המכון ציין כי נראה כי איראן חוששת מתקיפה אווירית מצד ארצות הברית או ישראל, וכן מהאפשרות של פשיטה על המתקן הגרעיני. מילוי פתחי המנהרות צפוי להפחית את הנזק במקרה של תקיפה אווירית, ויקשה גם על הגישה הקרקעית במקרה של פשיטת כוחות מיוחדים, שיכולים לנסות לתפוס או להשמיד את האורניות המועשר שייתכן שנמצא באתר.

בנוסף, ייתכן כי איראן העבירה ציוד או חומרים מסוימים לתוך המנהרות על מנת להגן עליהם. המכון למדע וביטחון בינלאומי ציין כי הכנות דומות תועדו גם בימים שקדמו להצטרפות ארצות הברית למלחמת 12 הימים, במבצע "פטיש חוצת", אז הותקפו המתקנים בפורדו, נתנז ואיספהאן.