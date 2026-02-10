חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף בחריפות את הממשלה, את המשטרה ואת הציונות הדתית, תוך שהוא משתמש בביטויים חריפים במיוחד.

בדבריו, שפורסמו היום (שלישי) ב'ynet', שיתף הרב כי הוא צפוי למסור שיעור לשוטרים לקראת חג הפסח, ואמר, "איזו שנאה יש להם לחרדים. אני מתכוון לתת להם על הראש, מאיפה באה לכם השנאה הזאת לדתיים?"

בהמשך אמר, "זה העלונים של המזוחניקים, כל אלה. כמה שנאה יש להם. אלה שעושים הפגנות, איזה מכות נותנים להם?"

הרב תקף גם את הממשלה: "צריך לשבור את הממשלה הזאת, איזה רשעים. הם באים רק לספרדים שלנו, רוצים לשבור את רוחם. אני יכול להבין שוטרים רוסים, יש ביניהם לא יהודים, אני יכול להבין למה הם שונאים אותנו. אבל גם השוטרים הספרדים נהיו שונאים? איזה מכות נותנים".

בסיום דבריו תקף את נוהג אמירת ההלל ביום העצמאות, ואמר, "אנחנו נמצאים בגלות. איך אפשר לומר הלל ביום העצמאות? אמר לי אחד המזרוחניקים שהוא אומר הלל ביום העצמאות. על מה יש להגיד הלל ביום העצמאות? על המכות משוטרים? על המעצרים? על הבריכה המעורבת? על הים המעורב? על החינוך הכפרני? אומרים לי 'לא, יש מדינה', מטומטמים".