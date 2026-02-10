גורמים ישראליים שוחחו עם רשת CNN לקראת הפגישה הצפויה מחר (רביעי) בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע להתנהלות איראן ולאיומים הנשקפים ממנה.

"נתניהו ידגיש לטראמפ את הצורך בחופש פעולה צבאי באיראן גם אם ייחתם הסכם בין טהרן לוושינגטון", אמרו הגורמים.

לדבריהם ראש הממשלה מתכוון להציג בפני טראמפ מידע מודיעיני חדש על היכולות הצבאיות של איראן, בעיקר בעניין שיקום הטילים הבליסטיים.

ההערכה בישראל היא שללא התערבות, איראן תחזיק עד 2,000 טילים בתוך שבועות או חודשים.

בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" דווח מפי גורמים ישראלים בכירים כי נתניהו יציג בבית הלבן את דרישותיו לפירוק מוחלט של מתקני ההעשרה הגרעיניים, הגבלת תוכנית הטילים ועצירת התמיכה במיליציות האזוריות לרבות חמאס וחיזבאללה.

הבכירים אמרו לעיתון כי הם מודאגים שאיראן מסוגלת לייצר עשרות אלפי טילים בליסטים, ארסנל שמספיק לאיים על מערכת ההגנה האווירית הישראלית.

לדבריהם איראן עלולה להתכחש בעתיד לכל הסכם שעליו היא תחתום כאשר היא נתונה ללחץ כלכלי, מהומות אזרחיות ואיום צבאי אמריקני.

נתניהו לפני המראתו לביקור מדיני בוושינגטון עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

נתניהו המריא הבוקר לוושינגטון, ארצות הברית, לביקור מדיני שבמסגרתו ייפגש עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. מדובר בביקורו השביעי של נתניהו בארה"ב מאז בחירתו המחודשת של טראמפ.

בדבריו לפני ההמראה אמר נתניהו: "אני יוצא עכשיו לארצות הברית לנסיעה השביעית שלי, להיפגש עם הנשיא טראמפ מאז שהוא נבחר בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת".

"אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית ביחסים יוצאי הדופן שיש לנו עם ארצות הברית ולי אישית עם הנשיא, ולמדינת ישראל עם ארצות הברית - דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו", הוסיף.

נתניהו הבהיר כי במרכז הפגישה יעמוד נושא איראן והמשא ומתן המדיני עמה: "בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים - עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם חשובים לא רק לישראל - אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון".