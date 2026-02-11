ראש הממשלה בנימין נתניהו ופמלייתו נחתו הלילה (רביעי) בוושינגטון לקראת פגישתו של נתניהו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

הפגישה בין שני המנהיגים צפויה להתקיים בבית הלבן בשעה 11:00 שעון וושינגטון (18:00 שעון ישראל). זו תהיה הפגישה השביעית ביניהם מאז החל טראמפ את כהונתו השנייה כנשיא, והשישית בבית הלבן עצמו, לאחר שהקודמת נערכה באחוזתו של טראמפ מאר א-לאגו בפלורידה.

בתוך כך אמר הלילה טראמפ בראיון לרשת פוקס שהוא חושב שאיראן רוצה להגיע להסכם עם ארצות הברית בנוגע לתכניות הגרעין שלה ולתכניות הטילים הבליסטיים, ויהיה "חסר שכל" מצידה לא לעשות זאת.

"יש לנו עכשיו שייטת ענקית בדרכה לאיראן. אני חושב שהם רוצים להגיע להסכם. אני חושב שהם יהיו טיפשים אם לא יעשו זאת. בפעם הקודמת השמדנו את הכוח הגרעיני שלהם ונצטרך לראות אם נפגע ביותר הפעם", אמר הנשיא.

מוקדם יותר התראיין טראמפ לחדשות 12 ואמר כי אם השיחות עם איראן ייכשלו ולא יושג הסכם, הוא יהיה מוכן לפעול צבאית, כפי שעשה לפני כחצי שנה.

"האיראנים מאוד רוצים להגיע לעסקה. או שנעשה עסקה, או שנצטרך לעשות משהו מאוד קשוח - כמו בפעם הקודמת", אמר טראמפ.

במקביל, טראמפ ציין כי הוא שוקל לשלוח נושאת מטוסים נוספת למזרח התיכון, כחלק מהתגבור הצבאי האמריקני במפרץ. "יש לנו שם ארמדה ואולי עוד אחת בדרך", הוסיף הנשיא.

הנשיא ציין כי פגישתו עם נתניהו תתמקד בעיקר בנושאים הקשורים לאיראן, ושגם נתניהו לא "לחוץ" מהמו"מ, אלא מעוניין בהסכם טוב. "אני לא חושב שנתניהו לחוץ מהמו"מ עם איראן. גם הוא רוצה עסקה. הוא רוצה עסקה טובה".