חיסול המחבל אחמד חסן דובר צה"ל

צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ, חיסל את המחבל אחמד חסן, ששימש כראש מערך הצליפה של גדוד בית חאנון בארגון הטרור חמאס. החיסול בוצע בתגובה להפרת ההסכם במזרח רפיח ביום שני האחרון.

לפי הודעת צה"ל ושב"כ, חסן לקח חלק במתווי טרור רבים נגד כוחות הצבא בצפון רצועת עזה וזוהה לאחרונה מקדם מתווים נוספים.

בין היתר, הוביל המחבל את מתווה הטרור ב-7 ביולי 2025, שבו נהרגו חמישה לוחמי צה"ל: רס"ל (במיל') בנימין אסולין ז"ל, סמ"ר נועם אהרון מסגדיאן ז"ל, סמ"ר מאיר שמעון עמר ז"ל, סמל משה נסים פרש ז"ל וסמ"ר משה שמואל נול ז"ל.

בנוסף, חסן היה מעורב בקידום מתווה טרור ב-19 באפריל 2025, שבו נהרג רס"ב גאלב סלימאן נסאר ז"ל, וכן במתווה נוסף מספר ימים מאוחר יותר שבו נפל רס"ר (במיל') אסף כפרי ז"ל. באירועים אלו נפצעו באורח קשה לוחמים נוספים.

בהודעה צויין כי חיסולו של המחבל מהווה סגירת מעגל חשובה. עוד הודגש כי צה"ל ימשיך לפעול נגד כל ניסיון של ארגוני הטרור ברצועת עזה להוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ומדינת ישראל.