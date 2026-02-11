נועם מדר, יועצו הפוליטי של השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר, הותקף אתמול (שלישי) במהלך כנס סגני ראשי רשויות שנערך באילת.

לאחר יציאתו של מדר מהאולם, ניגש אליו אחד המשתתפים ושאל אותו: "אתה של בן גביר?". לאחר שהשיב בחיוב, שפך עליו האדם קפה חם.

לערוץ 7 נודע כי מדר צפוי להגיע במהלך היום לתחנת המשטרה כדי להגיש תלונה רשמית נגד התוקף.

כמה דקות קודם, סגני ראשי רשויות ערביות הפריעו באופן מכוון לנאומו של השר בן גביר בכנס.

השר בן גביר לא התרגש והגיב למפגינים: "קפלן זה לא כאן לא יעזור לכם. לכם יש את גלי בהרב מיארה ואתם טוענים שבית המשפט העליון הוא המגרש הביתי שלכם - אבל אנחנו ננצח לנו יש את העם".

לדבריו, "מה שעשיתי לא עשו 30 שנה, הקמתי 1,000 כיתות כוננות בכל הרשויות, נתתי כח לשיטור העירוני וחיזקתי אותו בעשרות מונים, הפכתי ערים שלומות לזכאיות לנשק ומאות אלפי תושבים - לחמושים, פתחתי מחדש את הרשות לביטחון קהילתי אחרי שסגרו אותה ואנחנו מעסיקים המון מדריכי מוגנות ונותנים תקציבים לרשויות, שלא נדבר על מרכיבי ביטחון לראשונה בהיסטוריה אנחנו מעבירים מאות מיליונים לרשויות".

"אנחנו עושים מה שלא עשו שנים רבות. הדמוקרטיה תנצח לא יעזור לכם. לכם יש את גלי לנו יש את עם ישראל", סיכם.