נער בן 15 נפצע הלילה (רביעי) באורח קל סמוך ליבנה מירי של חבר כיתת כוננות מאחד היישובים בסביבה. החשוד נעצר ונשקו נתפס.

האירוע החל בשעות הלילה המאוחרות, כאשר קבוצת נערים עצרה בצד הדרך במטרה לצייר כתובות גרפיטי.

על פי החשד, החשוד הבחין בהם כשהם רעולי פנים וסבר כי מדובר באירוע פלילי או חבלני. בין הצדדים התפתחה קטטה במהלכה נפצע חבר כיתת הכוננות - שבתגובה ביצע ירי לעבר אחד הנערים.

הנער, שנורה בפלג גופו התחתון, התקשר בעצמו למוקד המשטרה ודיווח על האירוע. צוותי רפואה פינו אותו לבית החולים כשמצבו הוגדר בתחילה קשה, אך הבוקר עדכנו גורמי הרפואה כי מצבו קל.

שוטרי תחנת יבנה פתחו בחקירה מואצת ותוך זמן קצר איתרו את החשוד - תושב אחד היישובים הסמוכים. נשקו האישי כאמור נתפס על ידי השוטרים.

מהמשטרה נמסר כי החקירה נמשכת ובמהלך היום יוחלט, בהתאם לממצאים, האם להביא את החשוד לדיון בבקשה להארכת מעצרו בבית המשפט.