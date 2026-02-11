ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (רביעי) עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בחדר הסגלגל בבית הלבן.

זו הפגישה השביעית ביניהם מאז החל טראמפ את כהונתו השנייה כנשיא, והשישית בבית הלבן עצמו, לאחר שהקודמת נערכה באחוזתו של טראמפ מאר א-לאגו בפלורידה.

לפני המראתו לוושינגטון התייחס נתניהו לפגישה הצפויה ואמר: "נדבר על עזה, האזור אבל בראש ובראשונה על איראן. אציג לטראמפ עקרונות למשא ומתן עם איראן - שחשובים למי שרוצה שלום וביטחון במזרח התיכון".

בסביבת ראש הממשלה מרו כי מטרת הפגישה להדגיש את הסכנות של "הסכם צר" עם איראן, שיעסוק בתחום הגרעין בלבד בעוד היא מתקדמת בשיקום מערך הטילים הבליסטיים.

נתניהו ורוביו צילום: אבי אוחיון, לע"מ

לפני הפגישה עם טראמפ נועד נתניהו עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. ראש הממשלה חתם על הצטרפות רשמית ל"מועצת השלום" שהקים טראמפ.