עו"ד יניב בדלוב, סגן ראש עיריית אלעד, פנה ליו"ר פורום סגנים, מימון טולדנו, ולמנכ"ל, אדיר כהן, במכתב חריף בעקבות אירועים אלימים שהתרחשו בפאנל רשמי בו השתתף השר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר בעיר אילת.

בדלוב הדגיש כי האירועים חצו כל קו אדום, והם אינם יכולים להיחשב כ"חילוקי דעות" או "מחאה לגיטימית", אלא כ"ניסיון מאורגן ומתוכנן מראש לפוצץ את האירוע, ובנוסף גם אלימות פיזית חמורה".

על פי המכתב, עוזרו של השר הותקף באופן פיזי, כאשר כוס קפה רותח נשפכה עליו לאחר שהתוקפים ווידאו שהוא אכן עוזרו של השר.

במכתבו, דורש עו"ד בדלוב הרחקה לצמיתות של המעורבים המרכזיים באירועים האלימים - סגני ראשי רשויות מהמגזר הערבי. הוא גם דורש הודעת גינוי רשמית מצד פורום הסגנים, הכוללת הוקעה אישית של המעורבים וכן קביעת נוהל מחייב שיבטיח שמירה על ביטחון וסדר בעת האירועים העתידיים.

בדלוב התייחס לאירוע בו הותקף השבוע נועם מדר, יועצו הפוליטי של השר לביטחון לאומי. לאחר יציאתו של מדר מהאולם, ניגש אליו אחד המשתתפים ושאל אותו: "אתה של בן גביר?". לאחר שהשיב בחיוב, שפך עליו האדם קפה חם.

כמה דקות קודם, סגני ראשי רשויות ערביות הפריעו באופן מכוון לנאומו של השר בן גביר בכנס.

בן גביר לא נבהל: "קפלן זה לא כאן" צילום: דוברות

השר בן גביר לא התרגש והגיב למפגינים: "קפלן זה לא כאן לא יעזור לכם. לכם יש את גלי בהרב מיארה ואתם טוענים שבית המשפט העליון הוא המגרש הביתי שלכם - אבל אנחנו ננצח לנו יש את העם".

לדבריו, "מה שעשיתי לא עשו 30 שנה, הקמתי 1,000 כיתות כוננות בכל הרשויות, נתתי כח לשיטור העירוני וחיזקתי אותו בעשרות מונים, הפכתי ערים שלומות לזכאיות לנשק ומאות אלפי תושבים - לחמושים, פתחתי מחדש את הרשות לביטחון קהילתי אחרי שסגרו אותה ואנחנו מעסיקים המון מדריכי מוגנות ונותנים תקציבים לרשויות, שלא נדבר על מרכיבי ביטחון לראשונה בהיסטוריה אנחנו מעבירים מאות מיליונים לרשויות".

"אנחנו עושים מה שלא עשו שנים רבות. הדמוקרטיה תנצח לא יעזור לכם. לכם יש את גלי לנו יש את עם ישראל", סיכם.