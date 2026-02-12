המאבק על כס הרבנות בבאר שבע עובר לזירה המשפטית. הרב יורם כהן הודיע כי יעתור לבג"ץ בבקשה להורות על ביטול הבחירות לרב העיר וקיום בחירות חוזרות.

במכתב חריף שנשלח לעו"ד דינה לפידות, היועצת המשפטית לבחירת רב העיר באר שבע, מפרט עו"ד אילן בומבך שורה של פגמים שלדבריו יורדים לשורשו של ההליך.

בעתירה נטען כי התקיימה השפעה פסולה על חברי האספה הבוחרת. לפי הטענות, הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, הגיע למלון בבאר שבע בהזמנת הרב הנבחר אברהם דרעי ובנוכחות יו"ר ש"ס אריה דרעי, שם נפגש עם כעשרה מחברי האספה הבוחרת סמוך למועד ההצבעה.

עו"ד בומבך מעלה שורת טענות בנוגע להרכב הגוף הבוחר: נטען כי שמעון יוחאי אוחיון ומלאכי בוטבול, חברי האספה, הם משגיחי כשרות המועסקים על ידי המועצה הדתית, מה שמעלה חשש לניגוד עניינים מובנה.

עוד נטען כי חבר האספה רפאל צרפתי מתגורר ביישוב עומר ומשלם שם ארנונה, ולכן לפי התקנות לא היה רשאי לכהן כנציג ציבור של העיר באר שבע. בעתירה צוטטה תקנה הקובעת כי "נציגי הציבור יהיו מי שכתובתם, לפי מרשם האוכלוסין באותה רשות מקומית, ואשר מרכז חייהם בתחום הרשות המקומית כאמור".

במכתב צויין עוד כי חברי האספה לא נדרשו למלא שאלון ניגוד עניינים מקיף, אלא הצהירו רק על זיקה אישית למועמדים. לשיטתו, מדובר בפגם מהותי נוסף שנפל בהליך הבחירה.

הרב כהן טוען עוד כי בקשתו למנות משקיף מטעמו להליך הבחירה נתקלה בסירוב ממושך, ורק לאחר התעקשותו ניתן אישור מסויג בלבד, דבר שפגע לטענתו בשקיפות ההליך. הוא דורש לקבל לידיו את כלל הפרוטוקולים של הוועדה הבוחרת, בכל עניין הקשור לבחירות לרב העיר, החל מיום 11 בינואר ועד היום.

בנוסף, מועלות שאלות לגבי תקינות מינויו של הרב יצחק לוי כחבר ועדת הבחירות במקומו של הרב ישעיהו הרצל. לפי הרב כהן, קיימים קשרים אישיים בין הרב לוי לבין גורמים התומכים ברב דרעי, וטוען כי בנסיבות אלה מתעוררות שאלות בדבר תקינות ההליך.

הרב דורש כי ועדת הבחירות תתכנס מחדש ותכריז על בחירות בזק חדשות. עו"ד בומבך הבהיר כי אם לא תתקבל החלטה בנושא עד ליום ראשון הקרוב, העתירה תוגש לבג"ץ באופן רשמי.

בומבך חתם את מכתבו בציון כי "כלל הטענות המצטברות מחייבות, לשיטתו, את ביטול הבחירות ועריכתן מחדש".