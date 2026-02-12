נתניהו לפני ההמראה לישראל עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים הערב (חמישי) ביקור מדיני דחוף בבית הלבן, שבמרכזו פגישה בת שלוש שעות עם הנשיא דונלד טראמפ.

בנאום קצר לפני עלייתו למטוס "כנף ציון", הגדיר נתניהו את השיחות כ"מצוינות" וציין כי הנשיא טראמפ מאמין שהאיראנים מבינים כעת את המחיר של סירוב לעסקה.

במוקד הפגישה עמד החשש הישראלי מפני הסכם גרעין "צר" שיתמקד רק בהעשרה, ויזניח את איום הטילים הבליסטיים ואת מימון השלוחות (פרוקסים) של איראן במזרח התיכון.

"יש בינינו קשר הדוק, אמיתי וגלוי", אמר נתניהו על השיחות עם טראמפ והוסיף כי הן "עסקו בכמה וכמה נושאים, אך התמקדו בעיקר במשא ומתן עם איראן".

לדבריו, "הנשיא סבור שהאיראנים כבר מבינים עם מי יש להם עסק. אני חושב שהתנאים שהוא מציב, בשילוב ההבנה שלהם שטעו בפעם הקודמת כשלא הגיעו להסכם, עשויים להביא לכך שיסכימו לתנאים שיאפשרו השגת הסכם טוב".

"אני רוצה לומר באופן ברור", המשיך נתניהו, "אינני מסתיר את הספקנות הכללית שלי לגבי האפשרות להגיע להסכם כלשהו עם איראן. עם זאת, הבהרתי שאם יושג הסכם - עליו לכלול את המרכיבים החשובים לנו, למדינת ישראל, ולדעתי גם לקהילה הבינלאומית כולה: לא רק סוגיית הגרעין, אלא גם הטילים הבליסטיים והשלוחים האיראניים באזור".

לסיום אמר: "זו הייתה שיחה מצוינת. כמובן שנגענו גם בעזה, באזור כולו ובנושאים כלליים נוספים. בכל מקרה, זו עוד שיחה עם ידיד גדול של מדינת ישראל - נשיא שאין כמותו".