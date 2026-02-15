היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הבהירה הבוקר (ראשון), על רקע סערת בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי "עדיין לא בחנה את בקשת החנינה של ראש הממשלה והיא תיבחן לפי סדרי העבודה המקובלים".

עוד הוסיפה, "כל פרסום אחר בעניין שגוי". דבריה נמסרו בתגובה לדיווח בחדשות 13 שלפיו היא צפויה לטעון בחוות דעת כי היענות לבקשת החנינה הנוכחית אינה חוקית.

על פי הדיווח, חוות הדעת המסתמנת מדגישה כי הענקת חנינה בעת שההליך המשפטי עודנו מתנהל אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק והפסיקה.

עוד צוין כי בלשכת היועצת מסיימים בימים אלה לנסח את המסמך, שצפוי לעבור לאחר מכן לפרקליטות המטפלת בתיק.

בהמשך ההליך, הפרקליטות צפויה להעביר את חוות הדעת למחלקת החנינות, שם יוחלט אם לפנות גם לפרקליטי נתניהו לקבלת חוות דעת משלימה. לאחר מכן יועבר המסמך ליועצת המשפטית של בית הנשיא, ושם יחליטו יחד עם יצחק הרצוג אם להיענות לבקשה.

אמש דווח כי בבית הנשיא הופתעו וזעמו מהמתקפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שתהה מדוע הנשיא יצחק הרצוג לא מעניק חנינה לנתניהו.

"הנשיא הרצוג מסרב לתת לראש הממשלה חנינה. יש לו סמכות לעשות את זה. הוא לא רוצה לעשות את זה. זה מביש. הוא צריך לתת לו חנינה", אמר טראמפ.

בבית הנשיא רמזו שראש הממשלה ביקש את התערבות טראמפ פעם נוספת. מקורבי הנשיא אמרו כי "מה שהעסיק את הנשיא וצוותו בסוף השבוע זה להבין מי 'חימם' את טראמפ לנהוג ככה כלפי נשיא מדינת ישראל. אם ידו של נתניהו במעל - זו חציית קו אדום. אנחנו מצפים להבהרות מצידו של ראש הממשלה".

בסביבת נתניהו הגיבו והדגישו: "התבטאותו של הנשיא טראמפ שלשום בעניין החנינה היתה על דעתו של הנשיא טראמפ בלבד. ראש הממשלה שמע על כך בתקשורת ולא ידע על כך מראש, כשם שלא ידע מראש על התבטאותו של הנשיא בנושא זה בנאומו בכנסת".