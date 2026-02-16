ישראלי כבן 51, תושב מרכז הארץ שנסע לחופשה בפריז, אותר אמש (ראשון) ללא רוח חיים בחדרו בבית מלון בעיר.

כוחות החירום המקומיים שהוזעקו למקום קבעו את מותו. משרד החוץ וארגון זק"א פועלים להשבת גופתו לקבורה בישראל.

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א, אמר, "מיד עם קבלת הדיווח יצרתי קשר עם אנשי החטיבה הבינלאומית של זק"א שמתגוררים בפריז והם חברו לכוחות החירום במקום והחלו בטיפול ובדאגה לכבוד הנפטר".

הוא הוסיף כי "כעת בשיתוף עם משרד החוץ אנו פועלים לשחרר את הנפטר מבית החולים המקומי לקראת הטסה לישראל לצורך קבורה".