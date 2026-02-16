459 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025 - השנה הקטלנית ביותר מזה שני עשורים. כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בסך הכול נפגעו בשנת 2025 כ-13,261 בני אדם בתאונות דרכים, מהם 7,118 נפגעו בכבישים עירוניים - 53.6% מכלל הנפגעים. 170 מההרוגים נהרגו בכבישים עירוניים, שהם 37% מכלל ההרוגים - אחד מכל שלושה.

מתל אביב-יפו נפגעו בשנת 2025 כ-734 בני אדם בתאונות דרכים, מהם 190 נפצעו קשה ו-20 נהרגו - לעומת 13 הרוגים בשנת 2024. בעשור האחרון (2016-2025) נפגעו בעיר 13,408 בני אדם, מהם 165 נהרגו ו-1,998 נפצעו קשה.

בירושלים נפגעו 589 בני אדם, מהם 160 נפצעו קשה ו-16 נהרגו - שישה פחות לעומת 2024. בעשור האחרון נפגעו בעיר 12,749 בני אדם, מהם 144 נהרגו ו-1,894 נפצעו קשה.

בחיפה נפגעו 596 בני אדם, מהם 76 נפצעו קשה ותשעה נהרגו - שניים יותר מבשנה הקודמת. בפתח תקווה נפגעו 398 בני אדם, מהם 65 נפצעו קשה ו-11 נהרגו. בבאר שבע נפגעו 391 בני אדם, מהם 45 נפצעו קשה וחמישה נהרגו.

באשדוד נפגעו 350 בני אדם, מהם 46 נפצעו קשה ושמונה נהרגו - שישה יותר מב-2024. בנתניה נפגעו 286 בני אדם, מהם 42 נפצעו קשה ושמונה נהרגו - עלייה של שישה הרוגים לעומת השנה שעברה.

באשקלון נפגעו 211 בני אדם, מהם 44 נפצעו קשה ושישה נהרגו. בחולון נפגעו 210 בני אדם, מהם 42 נפצעו קשה ושני בני אדם נהרגו. בכפר סבא נפגעו 150 בני אדם, מהם 22 נפצעו קשה ושלושה נהרגו.

על פי הנתונים, שנת 2025 היא השנה עם מספר ההרוגים הגבוה ביותר מאז 2006. מספר ההרוגים גבוה ב-86 מהממוצע השנתי בעשור האחרון, שעמד על 369 הרוגים - עלייה של 23%.

תאונות הדרכים גובות גם מחיר כלכלי כבד, המוערך בכ-20 מיליארד שקלים בשנה למשק הישראלי, לצד המחיר האנושי הכבד של מאות הרוגים ועשרות אלפי פצועים מדי שנה.

עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, מסר: "הכשלון הגדול של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים במאבק בקטל בדרכים מוכיח לנו שממשלת ישראל פשוט הרימה ידיים. מדינת ישראל מתנהלת ללא תכנית לאומית רב שנתית וזו התוצאה. שנים של קיצוצי תקציב ואדישות ממשלתית הביאו אותנו למציאות קשה והמצב מחייב את הרשויות המקומיות להיכנס לתמונה, ממש כמו בימי הקורונה".

"ראשי וראשות הערים חייבים לקחת אחריות ולשפר את הבטיחות בדרכים בישוב שלהם. איתור נקודות תורפה ושיפור התשתית, חיזוק האכיפה העירונית והעלאת המודעות, הם צעדים הכרחיים שיש לבצע בהקדם כדי לצמצם את מספר הנפגעים וההרוגים הגבוה בתאונות דרכים בערים. לדאבוני שנת 2026 עלולה להיות כמו קודמתה אם במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים לא יתעוררו ויאשרו את התוכנית הלאומית הרב שנתית שמונחת על שולחנה של השרה ומשוועת לאישור".