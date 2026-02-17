בית המשפט המחוזי מרכז לוד קיבל הבוקר (שלישי) את ערר המשטרה על החלטת בית משפט השלום בעניינו של צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה והשגריר המיועד לבריטניה.

השופט מיכאל קרשן הורה להחזיר על כנם את התנאים המגבילים נגד ברוורמן, ובראשם איסור היציאה מן הארץ, הרחקה מלשכת ראש הממשלה ואיסור יצירת קשר עם שורה ארוכה של גורמים בלשכה.

בהחלטתו ציין השופט כי קיבל את ההחלטה משום ש"לאחר עיון בחומר החקירה שנאסף עד כה בפרשה באתי לכלל מסקנה כי החשד הסביר נגד המשיב התחזק משמעותית. כך היה כבר בעת שהחומר הונח לפני בית המשפט קמא, וחשד זה התחזק עוד יותר בימים שחלפו מאז ניתנה ההחלטה מושא הערר".

קרשן מתח ביקורת על ההחלטה של השופט מנחם מזרחי - נשיא בית המשפט השלום בראשון לציון. "קיימת במקרה זה כלפי המשיב עילה משמעותית של שיבוש החקירה, שאינה 'חשש ערטילאי' גרידא. בנסיבות העניין קיים לדעתי חשש כבד כי שהייתו של המשיב מחוץ לישראל, בייחוד כשגריר ישראל במדינה משמעותית כבריטניה, המעורה במנגנון הממשלתי ממנו הורחק, עלולה להביא לשיבוש החקירה".

הוא כתב כי "מעבר לעובדה הפשוטה כי מתן הודעה על חקירה שמאפשרת לחשוד שהות של 12 שעות טרם חקירה היא בעצמה כר פורה לשיבוש אפשרי, מי לידינו יתקע כף שברגע האמת לא יצוץ בפני המשיב, שאמור לכהן כשגריר בבריטניה, צורך דחוף".

בערר, טענה המשטרה כי אופי המעשים שבהן נחשד ברוורמן, טיבם והקשרם מחייבים את הרחקתו מלשכת ראש הממשלה ומהקריה, דווקא נוכח העובדה שהשיבוש הוא עילה מרכזית.