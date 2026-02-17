ועדת החוקה בראשות ח"כ שמחה רוטמן אישרה היום (שלישי) את חוק הבוררות בבתי הדין הרבניים. החוק מסדיר מחדש את האפשרות ליישב מחלוקות ממוניות בפני בית דין רבני.

המהלך מגיע לאחר למעלה מעשרים שנה שבהן בג"ץ שלל מבתי הדין הרבניים סמכות שהייתה נהוגה במשך עשרות שנים.

יצויין כי חיזוק משפט התורה עמד במרכז דרכה של מפלגת 'הציונות הדתית' ואף נקבע במצע המפלגה, וכעת הושלם התיקון בהובלת יו"ר הוועדה.

רוטמן אמר, "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לאחר שנים שבהן הסוגייה לא הוסדרה בחוק, אנו משיבים היום את מקומם הראוי של בתי הדין הרבניים כחלק ממערכת המשפט במדינה יהודית".

הוא הוסיף: "מדינת ישראל איננה מתביישת במשפט התורה שלה. בתי הדין הרבניים הם מוסד מרכזי בחיי האומה, והחוק הזה מבטא את המחויבות שלנו לחזק את זהותה היהודית של המדינה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "‏לפני שמאמצים שיטות משפט גרמניות, בריטיות או הולנדיות וממציאים חוקים חדשים, צריך לכבד מערכת משפט ומסורת של אלפי שנים של עם ישראל. ‏הגיע הזמן לאפשר, למי שרוצה מבחירה חופשית, לקיים הליך בוררות על פי דין תורה בבית דין רבני. מי שמתנגד לזה - הדבר האחרון שהוא יכול להגיד על עצמו זה שהוא ליברלי. ‏מברך את חברי, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט שמחה רוטמן שהצליח להביא את החוק הזה ולקדם אותו אחרי שהתעכב בהליכי חקיקה כמעט שני עשורים".