ניקול דולגין, בת 26 מכפר סבא, נהרגה אמש (שני) מפגיעת רכב בעת שרכבה על אופנוע בכביש 5, בין מחלף הכפר הירוק למחלף מורשה.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו את דולגין במרכז הכביש כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלת ראש, ונאלצו לקבוע את מותה בזירה.

דולגין, שעבדה במרפאה וטרינרית והייתה ידועה באהבתה הגדולה לבעלי חיים, רכבה על אופנועה בדרכה חזרה מעבודתה כאשר נפגעה ככל הנראה מרכב שסטה ממסלולו.

מחקירה ראשונית של נסיבות האירוע עולה כי רכב פרטי שנסע בציר סטה מסיבה שאינה ברורה לעבר אי תנועה או גדר, התהפך ופגע בדולגין בעוצמה רבה.

חובש מד"א, זיד גאבר, תיאר את הזירה הקשה: "רוכבת האופנוע שכבה במרכז הכביש כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה קשה מאוד בראשה לאחר שנפגעה מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה".

ניקול הותירה אחריה אם ושני אחים. בן דודה, דימה, סיפר בכאב ל-ynet על הצעירה שחייה נגדעו באיבם: "קשה לדבר על ניקול בלשון עבר. היא הייתה אחת הבחורות היותר היפות שיש. היא רצתה להתקדם בתחום הווטרינריה, אבל תוכניות לחוד ומציאות לחוד".

הלווייתה של ניקול דולגין תתקיים מחר, שם ילוו אותה בני משפחתה, חבריה ומוקירי זכרה בדרכה האחרונה.