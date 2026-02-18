בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחה את הערר שהגיש העיתונאי עמרי אסנהיים על החלטת נשיא בית משפט השלום, השופט מנחם מזרחי, בעניין מסירת חומרי הגלם מהראיון שקיים עם אלי פלדשטיין.

ההחלטה ניתנה לאחר שהמשטרה ביקשה לקבל לידיה את החומרים לצורכי חקירה בשתי פרשות - "פרשת הבילד" ו"פרשת הפגישה הלילית".

החלטת בית המשפט המחוזי

בהכרעתה קבעה השופטת שרון גלר כי מתקיימים צורכי חקירה רלוונטיים וחיוניים המצדיקים את מסירת החומרים למשטרה.

בית המשפט ציין כי לא ניתן להסתפק במוצר הערוך ששודר לציבור, מאחר שמדובר בחומר מצולם של שעות שיחה רבות, שעשוי לכלול תכנים נוספים בעלי חשיבות חקירתית.

באשר לטענות בדבר חיסיון עיתונאי ושיקולי מדיניות, קבעה השופטת כי החיסיון העיתונאי הוא חיסיון יחסי ולא מוחלט.

נקבע כי אין מדובר במקרה של חשיפת זהות מקור חסוי, וכי אין בטענות הכלליות בדבר פגיעה ביחסי אמון בין עיתונאי למרואיין כדי להצדיק חסינות מוחלטת מפני מסירת חומרים לגוף חוקר.

בית המשפט בחן גם את טענת אסנהיים כי חלק מהחומרים נמסרו לו "שלא לציטוט", אך קבע כי אין בכך כדי למנוע באופן גורף את מסירתם, וכי יש לאזן בין האינטרס הציבורי שבחופש העיתונות לבין האינטרס הציבורי שבמיצוי חקירות פליליות.

בסופו של דבר הורה המחוזי להותיר על כנה את החלטת בית משפט השלום ולחייב את אסנהיים במסירת חומרי הגלם למשטרת ישראל.