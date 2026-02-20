הטיול הגדול של תבור (22), תושב צור יגאל, קיבל השבוע תפנית דרמטית בלב ים.

תבור, שסיים לא מכבר שירות צבאי ומילואים אינטנסיביים כפרמדיק בחטיבת שריון, טייל באי קוטאו הפופולרי כשהבחין בהמולה על אחד מחופי האיים הסמוכים.

במהלך זמן חופשי לצלילה בסיור מקומי, הבחינו חברים שהכירו בסיור בתייר סיני ששוכב על הקרקע ללא הכרה. "הם ידעו שאני פרמדיק וצעקו לי לבוא", שיתף תבור בשיחה עם mako. "כשהגעתי ראיתי תייר ששוכב ללא הכרה, ואמא שלו הייתה מבוהלת מאוד, היא לא דיברה אנגלית אז ביקשתי מאחד האנשים שיפעיל גוגל תרגום וכך תקשרנו, היא אמרה שהוא טבע".

תבור תפס פיקוד על האירוע באופן מיידי. בעזרת צעירה בריטית בעלת רקע רפואי, הוא החל לבצע פעולות החייאה ובדיקת מדדים, "דאגתי שיביאו למקום מיד בלון חמצן, כולם נרתמו לסייע וגם הביאו את מה שביקשתי, וגם דאגתי לבדוק לו מדדים כל הזמן. במקביל, בדקתי כל חלק בגופו לראות שאין פציעות נוספות או שאולי קרה משהו נוסף".

כעבור דקות מורטות עצבים, התייר פלט כמות גדולה של מים ושב להכרה מלאה. תבור לא עזב אותו וליווה אותו על גבי יאכטה עד לנקודת הפינוי, שם המתין צוות רפואי מקומי שלקח את התייר להמשך טיפול בבית חולים.

"זו הייתה זכות בשבילי, הרגשה טובה שעזרתי להציל חיים של בן אדם אחר. לא האמנתי שדבר כזה יתפוס אותי כאן, אבל אני שמח שהגעתי מוכן וסייעתי עם כל מה שלמדתי במקצוע שלי", סיכם.