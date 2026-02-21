ינון מגל נגד אדווה דדון ערוץ 14

המגיש ינון מגל תקף הערב (מוצאי שבת) בחריפות את כתבת חדשות 12, אדווה דדון, בעקבות אמירה שנאמרה בשידור בנוגע לבניו של השר בצלאל סמוטריץ'.

במהלך דיון על דברי השר ביחס לשירות בתו, אמרה דדון, "הוא יכול לחנך את בתו איך שהוא רוצה, גם שני בניו אגב אינם לוחמים במלחמה בינתיים".

מגל תקף את הדברים ואמר, "היא רודפת אחרי נוכלים, אבל היא נוכלת. היא מדברת בתרעלה בליל שבת ומדברת על השר סמוטריץ' שהילדים שלו לא היו לוחמים במלחמה, בזמן שהבן שלו, הצנחן, נמצא בעזה. הבן שלו עכשיו נמצא בעזה כבר כמה שבועות".

עוד הוסיף, "היא יושבת, הבחורה הזאת, בלי בושה, והיא רודפת את סמוטריץ' כל פעם. הם כל פעם עושים את זה, זה פשוט אולפן מופרע".