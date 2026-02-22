ניסיון להומור לרגל חג הפורים הסתיים בגל ביקורת נגד שרת התחבורה מירי רגב, בעקבות סרטון שפרסמה ברשתות החברתיות.

בסרטון נראה גבר המחופש לפיית "טינקרבל" נכנס ללשכתה של השרה. אולם עיקר הביקורת כוונה לכיתוב שליווה את הפוסט: "הותר לפרסום: זאת הדמות החשודה שנכנסה ללשכתה של השרה רגב".

במציאות הישראלית, צמד המילים "הותר לפרסום" מזוהה בעיקר עם הודעות רשמיות על נפגעים באירועי טרור או חללים במלחמה.

גולשים רבים טענו כי השימוש בביטוי בהקשר הומוריסטי משקף חוסר רגישות, במיוחד בתקופה שבה הציבור מורגל לקשר את הביטוי לבשורות קשות.

הפוסט גרר מאות תגובות, שבהן הודגש הפער בין המשמעות הטעונה של הביטוי לבין האופן הקליל שבו נעשה בו שימוש. חלק מהמגיבים ציינו כי בכל פעם שהכיתוב "הותר לפרסום" מופיע על המסך, הוא מעורר חרדה ציבורית, ולכן הבחירה בו לצורכי בדיחה אינה ראויה בעיניהם.

בנוסף לביקורת על בחירת המילים, הופנו כלפי השרה טענות על פרסום סרטון הומוריסטי ביום שבו אירעו מספר תאונות דרכים קטלניות בכבישי ישראל, דבר שהעצים את תחושת הניתוק שייחסו לה המגיבים.

גם במערכת הפוליטית לא נשארו אדישים. ח"כ מירב בן ארי (יש עתיד) תקפה בחריפות את השרה רגב וכתבה: "אין טאקט, אין רגישות. כלום. אולי עדיף שתהיה בחו"ל, פחות נזק".