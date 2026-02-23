דרמה משפטית וביטחונית מתנהלת בעמק הסיליקון: חבר מושבעים פדרלי הגיש כתב אישום נגד שלושה מהנדסים ערבים תושבי סן חוזה, בחשד שגנבו סודות מסחריים רגישים מגוגל ומחברות שבבים מובילות נוספות.

לפי החשד, המידע הועבר ליעדים לא מורשים, כולל העברה ישירה לאיראן, כחלק מקשירת קשר שנועדה להוציא חומר חסוי מתחומי החברות.

במרכז הפרשה עומדים סמאנה גנדאלי (41), בעלה מוחמד ג'וואד חוסרווי (40) ואחותה סורור גנדאלי (32). שלושתם הועסקו בתפקידי הנדסה בכירים בתחום מעבדי המחשוב למובייל, כששתי האחיות עבדו בגוגל לפני שעברו לחברה טכנולוגית אחרת, וחוסרווי הועסק בחברה שלישית בשרשרת הייצור.

על פי כתב האישום, החשודים ניצלו את הגישה שניתנה להם מתוקף תפקידם כדי להשיג מסמכים רגישים הנוגעים לאבטחת מעבדים ולקריפטוגרפיה. החומרים הועברו לערוצי תקשורת פרטיים, למכשירים האישיים של הנאשמים ואף למחשבי עבודה בחברות מתחרות, ובשלב מסוים הגיעו גם לאיראן.

הפרשה נחשפה לאחר שמערכות האבטחה הפנימיות של גוגל זיהו פעילות חשודה מצד סמאנה גנדאלי באוגוסט 2023, והגישה שלה למשאבי החברה בוטלה. לפי החשד, במקום לעצור, השלושה הגישו תצהירים כוזבים וטענו שלא שיתפו מידע חסוי, ובמקביל החלו למחוק תיעודים ממכשיריהם.

כדי לעקוף מנגנוני ניטור דיגיטליים, נטען כי הם עברו לשיטות "פרימיטיביות" וצילמו ידנית מאות תמונות של מסכי מחשב באמצעות טלפונים אישיים. בלילה שלפני נסיעתם של סמאנה וחוסרווי לאיראן בדצמבר 2023, צולמו עשרות תמונות ממחשב העבודה של חוסרווי, ובהמשך זוהתה גישה לתמונות ולמידע הרגיש בזמן שהותם באיראן.

השלושה נעצרו והופיעו בפני בית המשפט בסן חוזה, והם מואשמים בגניבת סודות מסחריים ובשיבוש הליכי משפט. אם יורשעו, הם צפויים לעד 10 שנות מאסר על כל סעיף גניבה ועד 20 שנה על שיבוש הליכים, כאשר התובע הפדרלי הדגיש כי המשרד ימשיך להוביל את ההגנה על החדשנות האמריקאית ולרדוף אחרי מי שמנסים להעביר טכנולוגיות מתקדמות למדינות המבקשות להרע לארצות הברית.