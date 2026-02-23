דגל ישראל הונף היום (שני) לראשונה על פסגת הר הסרטבה שבבקעת הירדן.

המהלך, שבוצע בהובלת משרד המורשת, מהווה חלק משרשרת פעולות סמליות באתרים היסטוריים ברחבי יהודה ושומרון, במטרה להעמיק את הזיקה הלאומית לאתרי המורשת היהודית.

הר הסרטבה, המתנשא לגובה של כ-650 מטרים מעל פני הים, הוא אחד האתרים המזוהים ביותר עם תקופת בית שני. כעת, הדגל המונף על פסגתו נראה למרחקים ומהווה סימן לנוכחות הישראלית באזור האסטרטגי.

פסגת הסרטבה אינה רק נקודה גיאוגרפית, אלא אתר בעל חשיבות דתית ולאומית עתיקה. בתקופת המשנה והתלמוד, שימש ההר כאחת התחנות המרכזיות בשרשרת הדלקת המשואות, שבאמצעותן הועברה הבשורה על קידוש החודש מירושלים ועד לבבל.

על ההר שוכנים שרידי מבצר עתיק שהוקם על ידי המלך החשמונאי אלכסנדר ינאי, וחורבותיו מעידות על החיבור העמוק של שושלת החשמונאים לאזור הבקעה.

הנפת הדגל היא הצעד הראשון לקראת אירוע נרחב המתוכנן לראש חודש ניסן הקרוב. שר המורשת, עמיחי אליהו, הודיע כי המשרד יחדש על הפסגה את מנהג הדלקת האבוקות כבימי קדם.

"אנחנו כובשים מחדש את מה ששלנו", אמר השר. "בעזרת השם, בראש חודש ניסן, נחדש על הפסגה את מנהג הדלקת האבוקות כבימי המשנה, הבערת אש שכאז כן היום מעבירה מסר ברור ליהודי העולם: עם ישראל חי, והוא צועד בכל רחבי ארצו ההיסטורית".