סמוטריץ' על חתימת הצו דוברות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הערב (שלישי) על צו המעלה את תקרת הפטור ממע"מ על רכישות מחו"ל מ-75 דולר ל-130 דולר. הצו ייכנס לתוקף החל מחצות.

סמוטריץ' מסר: "כפי שאמרתי לאורך כל הדרך לא אתן לקומץ קומוניסטים בליכוד ולאופוזיציה חסרת אחריות שנלחמת באזרחי ישראל - לנצח".

הוא הצהיר: "אני נחוש במאבק ביוקר המחיה. הצו הקודם הוכיח את עצמו עוד לפני פקיעתו הלילה בכנסת. אזרחי ישראל הפסיקו להיות שבויים של המונופולים, והתחרות כבר התחילה להוריד מחירים".

לסיום הבהיר כי "מול מי שמנסה לעצור תחרות ולהשאיר את הציבור תלוי במונופולים, אנחנו בוחרים בציבור. מול כל השמאל יכול להיות כאן זול. אמשיך להיאבק ביוקר המחיה עבור אזרחי ישראל".

הצו החדש צילום: ללא קרדיט

מוקדם יותר אמש, מליאת הכנסת דחתה את הצו הקודם ברוב משמעותי: 59 מתנגדים מול 25 תומכים בלבד.

הכישלון נבע בעיקר מחוסר יכולתו של ראש הממשלה נתניהו לאכוף משמעת קואליציונית, מה שהוביל למתן חופש הצבעה ולשורת התנגדויות מתוך הממשלה עצמה.

השר עמיחי אליהו וחברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית הצביעו נגד.

מהליכוד התנגדו יולי אדלשטיין, דוד ביטן, אלי דלל, ששון גואטה, שלום דנינו, חנוך מילביצקי, אכרם חסון ואושר שקלים. גם חברי הכנסת אבי מעוז ויצחק גולדקנופף התנגדו להצעה.

חלק ניכר מחברי הכנסת החרדים נעדרו מההצבעה על הצו - כמו גם שרים בכירים בממשלה.