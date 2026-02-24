בזמן שניו יורק שקעה תחת עשרות סנטימטרים של שלג ומצב החירום העירוני השבית את הרחובות, הקהילה החרדית בברוקלין ובשכונות הסמוכות פעלה במתכונת עצמאית ומאורגנת.

עוד לפני שיא הסופה, חנויות המזון בשכונות החרדיות התמלאו בגל קניות אינטנסיבי. מדפים התרוקנו ממוצרי יסוד, ובעלי חנויות דיווחו על תנועה ערה משעות הבוקר המוקדמות.

לדבריהם, לא מדובר בפאניקה אלא בהיערכות מוקדמת, על רקע הסופה הקודמת שפקדה את העיר לפני שבועות אחדים.

כאשר הרשויות קראו לתושבים להישאר בבתים, התארגנו מניינים בתוך בנייני מגורים. דיירים ירדו קומה או שתיים והתאספו בדירות, שם התקיימו תפילות במתכונת מצומצמת. רבני הקהילות הדגישו כי שמירת החיים קודמת לכל, לצד שמירה על רציפות חיי הדת במסגרת האפשרית.

גם אירועי שמחה לא בוטלו אלא הוקדמו. חופות שתוכננו לשעות הערב נערכו בשעות אחר הצהריים בתוך אולמות סגורים, ואורחים התבקשו להגיע מוקדם, בטרם החמרת תנאי מזג האוויר.

במקביל עברו ארגוני הסיוע לפעילות מלאה. מתנדבים יצרו קשר עם קשישים וחולים המתגוררים לבדם, ודאגו לאספקת מזון, תרופות ואמצעי חימום. משלוחים בוצעו באמצעות רכבי שטח בעלי הנעה כפולה, נוכח הקושי בתנועת כלי רכב רגילים.

מאמץ נוסף הופנה לביקור חולים. רכבי שטח ייעודיים הועמדו לרשות משפחות שביקשו להגיע לבתי חולים במנהטן ובאזורים נוספים, לאחר שהתחבורה הציבורית שובשה בשל תנאי מזג האוויר הקיצוניים.