יועציו הבכירים של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אומרים כי יהיה עדיף שישראל תוביל מתקפה על איראן. כך דווח הלילה (חמישי) באתר החדשות "פוליטיקו".

שני גורמים המעורים בפרטי המידע שצוטטו בדיווח ציינו כי תקיפה ישראלית צפויה להוביל לתגובה איראנית שתסייע לשכנע את הציבוא האמריקני לטובת השתתפות ארה"ב במערכה.

בדיווח צוין כי סקרים שנעשו לאחרונה מגלים כי האמריקנים, ובעיקר הרפובליקנים, תומכים בשינוי משטר באיראן, אך אינם מוכנים שארה"ב תסכן את עצמה לצורך כך. לכן, צוותו של טראמפ בוחן כיצד ניתן לנהל מתקפה כזו ואיך ניתן להצדיק את הצעד הזה בעיני הציבור.

"אחת האפשרויות שעלו בשיחות פנימיות היא שישראל תנקוט בפעולה ראשונית, ולאחר מכן האיראנים יגיבו, מה שייתן לנו סיבות נוספות לפעול", אמר אחד הגורמים ל"פוליטיקו". עם זאת, הם ציינו כי האפשרות הסבירה ביותר היא מבצע משותף בין ארה"ב וישראל.

דוברת הבית הלבן, אנה קלי, אמרה בתגובה: "התקשורת יכולה להמשיך ולשער על מחשבותיו של הנשיא ככל שהיא רוצה, אך רק הנשיא טראמפ יודע מה הוא עשוי או לא עשוי לעשות." שגרירות ישראל בוושינגטון סירבה להגיב לדיווח.

בתוך כך, העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח מפי דיפלומטים ומומחים כי תוכנית הגרעין של איראן לא התקדמה משמעותית מאז "מלחמת 12 הימים", ובייחוד מאז מבצע פטיש חצות, שבמהלכו תקפה ארצות הברית שלושה מתקני גרעין עיקריים באיראן.

הדיווחים מגיעים מספר שעות לפני שיועציו של טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ייפגשו בז'נבה עם המשלחת האיראנית כדי לדון בתוכנית הגרעין של איראן.

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר הלילה (חמישי) כי לוושינגטון יש ראיות לכך שאיראן מנסה לשקם את תוכנית הגרעין שלה. הוא הדגיש כי הנשיא דונלד טראמפ מעדיף פתרון דיפלומטי עם איראן, אך יש לו אפשרויות נוספות אם הנתיב הזה ייכשל.

"העיקרון מאוד פשוט, לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני. אם הם ינסו לשקם את תוכנית הגרעין שלהם, זה יוצר בעיות עבורנו. למעשה, יש לנו ראיות לכך שהם ניסו לעשות בדיוק את זה. אז הנשיא שולח את השליחים שלו כדי לנסות לטפל בבעיה הזו", אמר ואנס.

הוא הוסיף: "כפי שהנשיא אמר פעמים רבות, הוא רוצה לפתור את הסוגיה הזו בצורה דיפלומטית, אך כמובן שלנשיא יש גם אפשרויות אחרות".

גם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס הלילה לסוגייה האיראנית ואמר: "איראן מהווה איום רציני על ארצות הברית, וכך היה כבר תקופה ארוכה".

לדבריו, "איראן בשלב זה לא מעשירה אורניום, אך היא מנסה להגיע לנקודה שבה בסופו של דבר היא תוכל לעשות זאת. היא מחזיקה בנשק קונבנציונלי שמיועד לפגוע בארה"ב, ומנסה להשיג טילים בליסטיים בין-יבשתיים".

עוד ציין רוביו כי "ההתעקשות של איראן לא לדון בטילים הבליסטיים היא בעיה גדולה".