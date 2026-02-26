עוזאל ותיק בירך על האישור דוברות

מועצת התכנון העליונה במינהל האזרחי אישרה היום (חמישי) לתוקף את תוכנית שכונת "נחלת אסתר" בקדומים, שכונה חדשה שתכלול 1,338 יחידות דיור ותשתרע על פני כ-240 דונם. עם אישור התוכנית, שלב השיווק לקבלנים יוצא לדרך.

קדומים, היישוב הראשון בשומרון, מציין השנה 50 שנה להיווסדו ולחידוש ההתיישבות היהודית באזור. כיום מונה היישוב כ-1,050 בתי אב, ובמועצה מציינים כי מדובר במהלך פיתוח משמעותי שצפוי להרחיב את היישוב באופן ניכר.

שכונת "נחלת אסתר" נקראת על שמה של אסתר כריש ע"ה, שכיהנה כסגנית ראש המועצה ופעלה לפיתוח היישוב. התכנון כולל בנייני מגורים בני 9 עד 14 קומות, שטחי מסחר, מוסדות ציבור וחינוך, פארקים ושטחים פתוחים, כאשר עמק ירוק טבעי יישמר בלב השכונה וישולב כריאה ירוקה לרווחת התושבים.

השכונה מצטרפת לשורת פרויקטים נוספים ביישוב. בימים אלה מתבצעות עבודות להקמת 88 יחידות דיור, ובתקופה הקרובה צפויות להתחיל עבודות לבניית שכונת "נחל תאנים" ובה 380 יחידות דיור.

בנוסף, אושרה לאחרונה שכונת "הוורדים" שתכלול 370 יחידות דיור לצד קניון גדול, ומתוכננת שכונת "גבעת חמד" עם למעלה מ-800 יחידות דיור נוספות.

בסך הכול מקדמת המועצה למעלה מ-3,000 יחידות דיור חדשות, מהלך שלדבריה צפוי להגדיל את היישוב באופן משמעותי.

ראש המועצה עוזאל ותיק בירך על האישור ואמר כי מדובר ביום היסטורי בשנת היובל ליישוב, "אנו יוצאים לדרך חדשה של צמיחה, בנייה והתחדשות, לטובת דור המייסדים ולמען הדורות הבאים. קדומים, חלוצת ההתיישבות היהודית בשומרון, עולה כעת לקומות הבאות בהתיישבות והיא ממשיכה לצמוח, להתרחב ולהוביל".

עוד הודה ותיק לשר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', למנכ"ל מינהלת ההתיישבות יהודה אליהו וצוותו, לאנשי משרד השיכון, לאנשי המינהל האזרחי בלשכת התכנון העליונה, לקודמו חננאל דורני, למהנדס המועצה יצחק מאירזדה, למנהל הפרויקט יוני כהן ולעובדי המועצה.