לאחר שעמדה לצד הפלסטינים במלחמה בעזה, ממשלת ספרד מגנה את ישראל וארה"ב גם על המלחמה באיראן.

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, גינה את "הפעולה הצבאית החד-צדדית של ארה"ב וישראל נגד איראן". הוא גם הזהיר כי "היא תורמת לסדר בינלאומי עוין ולא ודאי יותר", לדבריו.

גם ביום שבת, זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה, העביר סנצ'ס ביקורת על ישראל וארה"ב. "המתקפה של ארה"ב וישראל הופכת את העולם לפחות יציב".

הוא גם קרא לפתרון פוליטי בר קיימא לסכסוך. לאחר מכן ביום ראשון הוא שוב חזר על עמדתו נגד ישראל וארה"ב. "כיום, יותר מתמיד, חיוני לזכור שאפשר להתנגד למשטר שונא, כפי שהחברה הספרדית כולה בנוגע למשטר האיראני, ובמקביל להתנגד להתערבות צבאית בלתי מוצדקת ומסוכנת שאינה בגדר החוק הבינלאומי", אמר סנצ'ס.

ממשלת ספרד גם הודיעה כי לא תאפשר לצבא ארה"ב להשתמש בבסיסים הצבאיים של ספרד על מנת להוציא מתקפות נגד איראן, בטענה כי צעד כזה יהיה מנוגד לחוקים הבינלאומיים.

שר החוץ הספרדי, חוסה מנואל אלבארס, אמר כי "ממשלת ספרד רוצה דמוקרטיה, חופש וזכויות יסוד לעם האיראני", אך היא לא תאפשר לארה"ב להשתמש בבסיסים צבאיים על אדמת ספרד.

"אני רוצה להיות מאוד ברור ופשוט. הבסיסים לא משמשים, וגם לא ישמשו, לשום דבר שאינו בהסכם עם ארה"ב, וגם לא לשום דבר שאינו מכוסה על ידי מגילת האו"ם".

גם מרגריטה רובלס, שרת ההגנה הספרדייה, הודיעה כי הבסיסים הצבאיים לא ישמשו את הצבא האמריקאי.

"יש עסקה עם ארה"ב לגבי הבסיסים הללו, אך הבנתנו את העסקה היא שהמבצעים צריכים לעמוד במסגרות משפטיות בינלאומיות וכי חייבת להיות תמיכה בינלאומית בהם", אמרה שרת ההגנה לעיתונאים.