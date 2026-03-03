שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הבוקר (שלישי) למתקפה המשולבת של ישראל וארצות הברית נגד איראן, ואמר כי חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה רבה מטרות משטר בטהרן והמשיך לפגוע ביכולות שיגורי הטילים וביעדים אסטרטגיים ברחבי המדינה.

כ"ץ אמר, "חיל האוויר תקף הלילה בעוצמה רבה מטרות משטר בטהרן, והמשיך לפגוע ביכולות שיגורי הטילים ויעדים אסטרטגיים בכל רחבי איראן".

שר הביטחון הבהיר כי המערכה אינה רק תגובתית, אלא נועדה לייצר מציאות גיאו-פוליטית חדשה: "התזנו את ראשו של התמנון האיראני ואנחנו פועלים כעת לרסק ולקטוע את זרועות התמנון".

הוא הוסיף כי "המתקפה הישראלית-אמריקאית המשולבת על איראן, המונהגת על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, היא חסרת תקדים בהיקפה, בדיוקה ובעוצמתה - ובאה לרסק את יכולות המשטר, להגן על העורף הישראלי ועל כוחות צבא ארה"ב באזור, למנוע את חזרת איראן למסלול ייצור נשק גרעיני וייצור טילים המוני ולייצר את התנאים לעם האירני לפעול ולסלק את משטר הדיכוי הרצחני של האייתולות".

לסיום מסר כי "התיאום ושיתוף הפעולה בין הדרג המדיני לדרג הביטחוני מעולם לא היה הדוק יותר. מבצע 'שאגת הארי' יימשך בעוצמה ככל שידרש".