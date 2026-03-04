תיעוד מתקיפות צה"ל ברחבי לבנון דובר צה"ל

צה"ל הודיע כי במהלך היממה האחרונה תקף בביירות והשלים גל תקיפות נוסף נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. על פי הודעת צה"ל, הותקפו מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי ומפקדות בשימוש הארגון.

בנוסף הותקף אתר ששימש את חיזבאללה כתשתית טרור לביצוע פעולות טרור ואיסוף מודיעין, וכן שימש את הארגון לצורכי תעמולה.

בצה"ל ציינו כי התשתיות נועדו לשמש את הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

בצה"ל הוסיפו כי הם פועלים בעוצמה נגד החלטת חיזבאללה להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשרו פגיעה באזרחי מדינת ישראל.