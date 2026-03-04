הפנייה של דפרין לעם האיראני דובר צה"ל

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, פרסם היום (רביעי) פנייה בעברית ובפרסית לציבור האיראני.

דפרין הבהיר כי המערכה המתנהלת במסגרת מבצע "שאגת הארי" מכוונת אך ורק נגד "משטר הטרור הרצחני" ולא נגד העם האיראני, תוך שהוא מדגיש את החולשה המבצעית של המשטר בטהרן.

"חשוב שתדעו", אמר, "המתקפה שלנו היא אך ורק נגד המשטר. אותו משטר שידיו מגואלות בדם של נשים וילדים ישראלים, שידיו שולחות טרור לכל מדינות האזור והעולם, שידיו הכו, עינו ורצחו אינספור קורבנות מבני עמכם, שכל חטאם היה מאבקם לחופש".

עוד הוסיף, "תוקפנותו של המשטר במשך שנים, והזנת שלוחות הטרור שלו, היא שגררה את איראן והאזור למלחמה שאינה הכרחית".

הוא הדגיש כי המשטר מנסה להסתיר את חולשתו, אך האמת היא שצה"ל חיסל עשרות בכירים והשמיד מאות מטרות ברחבי המדינה, "המשטר ימשיך לספר לכם שקרים, ולהסתיר את חולשתו אך האמת היא כזו - חיסלנו כבר עשרות בכירים, השמדנו מאות מטרות ברחבי איראן - ואנחנו נחושים להמשיך עד שהאיום יוסר".

כחלק מהמאמץ לצמצם פגיעה באזרחים, קרא דפרין לציבור באיראן להישמע להנחיות צה"ל בפרסית ולהתרחק מיעדים צבאיים.

לסיום פנה לעם האיראני ואמר: "בעמידתכם האיתנה אתם מובילים את מאבק העולם בחושך. כי אי אפשר למחוק 2,500 שנים של תרבות מפוארת עם 47 שנים של טרור חשוך. שהאביב יביא עימו חירות, והאור יגבר על החושך".