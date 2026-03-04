הדמייה של המתחם הצבאי שהותקף במזרח טהרן צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר העמיק היום (רביעי) את הפגיעה במרכזי העצבים של המשטר האיראני. מטוסי קרב, בהכוונה מדויקת של אגף המודיעין ובסנכרון אגף המבצעים, השלימו תקיפה נרחבת לעבר מתחם צבאי רחב היקף של משטר הטרור האיראני במזרח טהרן.

המתחם שהותקף כולל בתוכו מפקדות של כלל מערכת הביטחון האיראנית, ועל פי דיווחי הצבא, זוהתה בו פעילות של חיילי המשטר בעת התקיפה.

בין היתר הותקפו במבצע מטה משמרות המהפכה, מטה אגף המודיעין, מטה הבסיג', מטה יחידת 'כוח קודס, מטה הכוחות המיוחדים של ביטחון הפנים, מפקדות סייבר ומפקדת יחידת הסיוע וסיכול ההפגנות של ביטחון הפנים.

בצה"ל מבהירים כי היעדים שנבחרו הם מוקדי קבלת ההחלטות והביצוע של הטרור האיראני. "המפקדות הותקפו כשמתוכן פעלו חיילי משטר הטרור האיראני האחראיים לניהול המערכה, לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ומדינות האזור ואף לדיכוי של אזרחי איראן", נמסר בהודעת דובר צה"ל.