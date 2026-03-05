יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי הגיע היום (חמישי) לביקור תנחומים אצל חמש המשפחות שנפגעו מנפילת הטיל האיראני בבית שמש, שפגע בעיר וגבה את חייהם של תשעה אנשים.

דרעי ביקר תחילה אצל משפחת אלימלך ששכלה את שרה ורונית הי"ד, חיזק את בני המשפחה והביע את כאבו העמוק על האסון הכבד.

לאחר מכן הגיע לניחום אבלים אצל משפחת רווח ששכלה את גבריאל הי"ד, שם חיזק את בני המשפחה ואמר כי עם ישראל כולו משתתף בצערם.

בהמשך ביקר גם אצל משפחת כץ ששכלה את אורן הי"ד, אצל משפחת כהן ששכלה את ברוריה ויוסי הי"ד, וכן אצל יצחק ביטון ששכל שלושה מילדיו - יעקב, אביגיל ושרה הי"ד.

במהלך הניחומים שמע דרעי מהמשפחות על רצונם העז לבנות מחדש את בית הכנסת שנהרס מפגיעת הטיל לעילוי נשמת הקדושים.

הוא אמר כי ש"ס תפעל לבנייתו מחדש של בית הכנסת ולהחלפתם של ספרי התורה שנשרפו לעילוי נשמת הנרצחים הי"ד.

לאחר מכן הגיע לאתר נפילת הטיל בעיר ועמד מקרוב על ממדי ההרס הגדולים שנגרמו למבנים ולסביבה בעקבות נפילת הטיל.