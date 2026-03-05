מטוסי קרב בדרכם לתקיפה באיראן צילום: דובר צה"ל

כ-90 מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו הבוקר (חמישי) את גל התקיפות ה-12 נגד יעדים של משטר הטרור האיראני בטהרן ובאזורים נוספים באיראן.

במהלך התקיפה הוטלו כ-200 חימושים לעבר כ-40 מטרות שונות הקשורות למנגנוני הביטחון של המשטר האיראני.

על פי הודעת צה"ל, התקיפות בוצעו בהכוונת אגף המודיעין והתמקדו בתשתיות ביטחוניות של המשטר.

במחוז אלברז הותקף מטה היחידה המיוחדת של משטר הטרור האיראני, האחראית על כלל כוחות ביטחון הפנים באזור. המטה משמש לפיקוד ולהכוונת היחידות החמושות של המשטר במחוז.

בנוסף לכך הותקפו בטהרן יעדים של משמרות המהפכה ושל ארגון הבסיג', לצד מפקדה מרכזית של כוחות ביטחון הפנים החמושים.

לפי צה"ל, במסגרת גל התקיפות הותקפו גם עשרות מפקדות ואתרים נוספים ששימשו את המשטר לאחסון ולייצור אמצעי לחימה מסוגים שונים.

בצה"ל הדגישו כי התקיפות הן חלק מהמאמץ להעמיק את הפגיעה במנגנוני השלטון והביטחון של המשטר האיראני.

"צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל המנגנונים של משטר הטרור האיראני בטהרן", נמסר בהודעת דובר צה"ל.